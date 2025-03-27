Представительница Конгресса США оскорбила журналистку из Британии

Член Республиканской партии Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин. Фото: Reuters

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин наговорила грубостей репортеру британского телеканала Sky News. Она посоветовала журналистке "возвращаться домой".

Об этом пишет The Hill во вторник, 26 марта.

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Грин резко ответила на вопрос журналистки относительно разногласий в чате Signal, где участвовали представители США и обсуждали военные планы.

"Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну", — сказала Грин, указывая на журналистку, которая ответила, что она из Великобритании.

Конгрессвумен заявила, что не будет отвечать на вопрос журналистки Sky News, поскольку ее "не интересует этот телеканал". Грин также отметила, что Великобритании "стоит сосредоточиться" на охране собственных границ в связи с миграционной проблемой.

"А как насчет всех женщин, которых изнасиловали мигранты, вас это волнует?" — сказала конгрессвумен.

После этого она ответила на отдельный вопрос об отсутствии оперативной безопасности в чате Signal, где информация об авиаударе США по хуситам в Йемене была случайно раскрыта главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появились скриншоты переписки топ-чиновников США в мессенджере Signal, где они открыто обсуждали планы атак по хуситам.

Впоследствии появились слухи, что советника по вопросам нацбезопасности США Майка Уолтца могут уволить с должности на фоне скандала с утечкой данных. Сам Уолтц вину признал, но потом обвинил журналиста, что тот ввел всех в заблуждение.