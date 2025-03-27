Представниця Конгресу США образила журналістку з Британії

Член Республіканської партії Сполучених Штатів Марджорі Тейлор Грін. Фото: Reuters

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Ґрін наговорила грубощів репортерці британського телеканалу Sky News. Вона порадила журналістці "повертатися додому".

Про це пише The Hill у вівторок, 26 березня.

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Ґрін різко відповіла на запитання журналістки щодо розбіжностей у чату Signal, де брали участь представники США та обговорювали військові плани.

"Нам плювати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися до своєї країни", — сказала Ґрін, вказуючи на журналістку, яка відповіла, що вона з Великої Британії.

Конгресвумен заявила, що не буде відповідати на запитання журналістки Sky News, оскільки її "не цікавить цей телеканал". Ґрін також зазначила, що Великій Британії "варто зосередитися" на охороні власних кордонів через міграційну проблему.

"А як щодо всіх жінок, яких зґвалтували мігранти, вас це хвилює?" — сказала конгресвумен.

Після цього вона відповіла на окреме запитання щодо відсутності оперативної безпеки в чаті Signal, де інформація про авіаудар США по хуситах у Ємені була випадково розкрита головному редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу.

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ з'явилися скриншоти листування топпосадовців США у месенджері Signal, де вони відкрито обговорювали плани атак по хуситах.

Згодом з'явилися чутки, що радника з питань нацбезпеки США Майка Волца можуть звільнити з посади на тлі скандалу з витоком даних. Сам Волц провину визнав, але потім звинуватив журналіста, що той ввів всіх в оману.