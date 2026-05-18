Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Представительница президента: РФ незаконно удерживает около 500 крымчан

Представительница президента: РФ незаконно удерживает около 500 крымчан

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 17:41
Представительница президента: РФ незаконно удерживает около 500 крымчан
Ольга Куришко. Фото: crimea-platform.org

Россия незаконно удерживает около 500 жителей временно оккупированного Крыма. Часть из них находится в полной изоляции без связи с внешним миром. Среди них есть представители крымскотатарского народа.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Ольга Куришко в эфире День.LIVE.

РФ незаконно удерживает сотни крымчан

Куришко рассказала, что официально подтверждено содержание более 300 человек, однако реальная цифра значительно выше. Речь идет около 500 человек и среди них 165 - представители крымскотатарского народа.

"303 человека, которые незаконно осуждены и находятся в местах лишения личной свободы. 165 из них являются представителями крымскотатарского народа", — отметила представитель президента.

По ее словам, оккупационные власти продолжают репрессии, регулярно запрещая собрания и преследуя крымскотатарских активистов. Под особым ударом находятся женщины, которые публично отстаивают права своего народа.

Читайте также:

Также Ольга Куришко пояснила, что точный подсчет заключенных осложняется тем, что многих похищенных Россия удерживает в полной изоляции без связи с внешним миром.

Как писали Новини.LIVE, 18 мая Владимир Зеленский почтил память жертв депортации крымскотатарского народа. По его словам, 1944 год навсегда будет в истории как попытка уничтожить народ.

В этот день также сделал заявление Кирилл Буданов. По словам руководителя ОП, нынешняя Москва продолжает геноцидальные практики. После оккупации Крыма на полуострове возобновились политические преследования, репрессии и незаконные задержания.

крымские татары Россия эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации