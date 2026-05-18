Представительница президента: РФ незаконно удерживает около 500 крымчан

Ольга Куришко. Фото: crimea-platform.org

Россия незаконно удерживает около 500 жителей временно оккупированного Крыма. Часть из них находится в полной изоляции без связи с внешним миром. Среди них есть представители крымскотатарского народа.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Ольга Куришко в эфире День.LIVE.

РФ незаконно удерживает сотни крымчан

Куришко рассказала, что официально подтверждено содержание более 300 человек, однако реальная цифра значительно выше. Речь идет около 500 человек и среди них 165 - представители крымскотатарского народа.

"303 человека, которые незаконно осуждены и находятся в местах лишения личной свободы. 165 из них являются представителями крымскотатарского народа", — отметила представитель президента.

По ее словам, оккупационные власти продолжают репрессии, регулярно запрещая собрания и преследуя крымскотатарских активистов. Под особым ударом находятся женщины, которые публично отстаивают права своего народа.

Также Ольга Куришко пояснила, что точный подсчет заключенных осложняется тем, что многих похищенных Россия удерживает в полной изоляции без связи с внешним миром.

Как писали Новини.LIVE, 18 мая Владимир Зеленский почтил память жертв депортации крымскотатарского народа. По его словам, 1944 год навсегда будет в истории как попытка уничтожить народ.

В этот день также сделал заявление Кирилл Буданов. По словам руководителя ОП, нынешняя Москва продолжает геноцидальные практики. После оккупации Крыма на полуострове возобновились политические преследования, репрессии и незаконные задержания.