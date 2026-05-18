День памяти: 18 мая вспоминают изгнание крымских татар

Принудительный вывоз крымских татар. Фото: архив

Сегодня, 18 мая, Украина чтит 80-ю годовщину принудительной депортации почти 200 тысяч крымских татар тоталитарным советским режимом. Однако издевательства над крымским народом не прекратились, ведь российская оккупация полуострова продолжается, а кремлевская власть применяет системные репрессии против них.

Новини.LIVE расскажет больше о дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Что такое День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Ежегодно 18 мая на государственном уровне проходят мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Ровно 80 лет назад система СССР начала массовое изгнание коренного населения с Крымского полуострова. Тогда родные дома принудительно покинули около 200 тысяч человек.

Долгое время Советский Союз полностью замалчивал масштабы этой трагедии. Руководство в Кремле пыталось стереть любые упоминания о крымских татарах: их язык запрещали, топонимы переименовывали, а историю Крыма даже неоднократно переписывали. Само название национальности изъяли из официальных документов и энциклопедий, запретив даже вписывать его в паспорта. После распада СССР Россия, которая является его правопреемницей, не провела расследование этого преступления и не выплатила пострадавшим никаких компенсаций.

Читайте также:

Через 80 лет после масштабной депортации преступные действия против коренного народа повторяются. Крымский полуостров уже десять лет находится под российской оккупацией. Оккупационные власти проводят целенаправленную политику притеснений, методично уничтожает культурное наследие и занимается фальсификацией истории. Из-за системных репрессий и преследований крымские татары снова вынуждены массово покидать свою родину.

Реагируя на исторические и современные преступления, 8 мая 2024 года украинский парламент принял документ под названием "Об Обращении Верховной Рады Украины к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года". Принятие этого постановления стало очередным сигналом для международного сообщества о том, что зло обязательно должно быть наказано.

Новини.LIVE писали ранее о том, как Россия лишает гражданства крымских татар на временно оккупированном полуострове. Таким образом россияне создают основания для депортации населения в современных условиях.

Ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что крымскотатарский народ под угрозой исчезновения. Также он высказался относительно мира с Россией и предостерег от угрозы навязанного перемирия на условиях Кремля.

Вместе с тем в Украине хотят приравнять гагаузов к коренному народу нашего государства. Известно, что 8 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15223 о внесении изменений в Закон Украины "О коренных народах Украины".