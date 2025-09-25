Джемилев заявил, что оккупация Крыма может привести к исчезновению крымскотатарского народа

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что если Крым не будет деоккупирован, тогда крымскотатарский народ может исчезнуть. Он подчеркнул, что поддержка Украины и непризнание оккупации Крыма — это вопрос выживания крымских татар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию "Крымской платформы" в США.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Джемилев о Крыме и влиянии оккупации на существование крымскотатарского народа

Во время саммита Мустафа Джемилев отметил, что процесс вытеснения его народа из Крыма продолжается. Кроме того, с начала оккупации полуостров покинули около 50 тысяч крымских татар и до 100 тысяч украинцев, тогда как переселенных из РФ граждан насчитывается уже более миллиона.

"Если Крым не будет освобожден, то уже в ближайшем будущем можно предсказать полное исчезновение крымскотатарского народа как самобытного этноса. Для Украины освобождение Крыма — это восстановление территориальной целостности, а для нас — вопрос выживания", — подчеркнул Джемилев.

Также он добавил, что любой навязанный "мирный договор" РФ с Украиной будет лишь затишьем перед новой, еще более кровавой войной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал на этом же саммите, что реакция мира на оккупацию Крыма была слабой. Он подчеркнул, что именно это привело к склонности РФ начать полномасштабную войну.

Также он рассказал, что украинские дальнобойные дроны точно бьют по оккупантам в Крыму и уничтожают логистику врага.