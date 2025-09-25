Джемілєв заявив, що окупація Криму може призвести до зникнення кримськотатарського народу

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що якщо Крим не буде деокупований, тоді кримськотатарський народ може зникнути. Він наголосив, що підтримка України та невизнання окупації Криму — це питання виживання кримських татар.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію "Кримської платформи" у США.

Що сказав Джемілєв про Крим та вплив окупації на існування кримськотатарського народу

Під час саміту Мустафа Джемілєв зазначив, що процес витіснення його народу з Криму триває. Окрім того, з початку окупації півострів покинули близько 50 тисяч кримських татар і до 100 тисяч українців, тоді як переселених з РФ громадян налічується вже більше мільйона.

"Якщо Крим не буде звільнено, то вже у близькому майбутньому можна передбачити повне зникнення кримськотатарського народу як самобутнього етносу. Для України звільнення Криму — це відновлення територіальної цілісності, а для нас — питання виживання", — наголосив Джемілєв.

Також він додав, що будь-який нав'язаний "мирний договір" РФ з Україною буде лише затишшям перед новою, ще більш кривавою війною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав на цьому ж саміті, що реакція світу на окупацію Криму була слабкою. Він підкреслив, що саме це призвело до схильності РФ розпочати повномасштабну війну.

Також він розповів, що українські далекобійні дрони точно б'ють по окупантам у Криму та знищують логістику ворога.