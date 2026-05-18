День пам'яті: 18 травня згадують вигнання кримських татар

Примусове вивезення кримських татар. Фото: архів

Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує 80-ті роковини примусової депортації майже 200 тисяч кримських татар тоталітарним радянським режимом. Проте знущання з кримського народу не припинилися, адже російська окупація півострова триває, а кремлівська влада застосовує системні репресії проти них.

Новини.LIVE розповість більше про день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Що таке День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Щороку 18 травня на державному рівні проходять заходи до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Рівно 80 років тому система СРСР розпочала масове вигнання корінного населення з Кримського півострова. Тоді рідні домівки примусово залишили близько 200 тисяч осіб.

Тривалий час Радянський Союз повністю замовчував масштаби цієї трагедії. Керівництво в Кремлі намагалося стерти будь-які згадки про кримських татар: їхню мову забороняли, топоніми перейменовували, а історію Криму навіть неодноразово переписували. Саму назву національності вилучили з офіційних документів та енциклопедій, заборонивши навіть вписувати її у паспорти. Після розпаду СРСР Росія, яка є його правонаступницею, не провела розслідування цього злочину та не виплатила постраждалим жодних компенсацій.

Читайте також:

Через 80 років після масштабної депортації злочинні дії проти корінного народу повторюються. Кримський півострів уже десять років перебуває під російською окупацією. Окупаційна влада проводить цілеспрямовану політику утисків, методично нищить культурну спадщину та займається фальсифікацією історії. Через системні репресії та переслідування кримські татари знову змушені масово покидати свою батьківщину.

Реагуючи на історичні та сучасні злочини, 8 травня 2024 року український парламент ухвалив документ під назвою "Про Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв'язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року". Ухвалення цієї постанови стало черговим сигналом для міжнародної спільноти про те, що зло обов'язково має бути покаране.

Новини.LIVE писали раніше про те, як Росія позбавляє громадянства кримських татар на тимчасово окупованому півострові. Таким чином росіяни створюють підстави для депортації населення в сучасних умовах.

Раніше лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що кримськотатарський народ під загрозою зникнення. Також він висловився щодо миру з Росією та застеріг від загрози нав'язаного перемир'я на умовах Кремля.

Разом з тим в Україні хочуть прирівняти гагаузів до корінного народу нашої держави. Відомо, що 8 травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №15223 про внесення змін до Закону України "Про корінні народи України".