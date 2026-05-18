Буданов: Украина чтит память жертв геноцида крымских татар

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов напомнил, что 18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа. По его словам, 82 года назад советский тоталитарный режим начал депортацию крымских татар. Речь идет о насильственном изгнании коренного народа с Родины.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Почтение памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Буданов отметил, что людей вывозили в товарных вагонах, лишали дома, будущего и права жить на своей земле. Для тысячи из них этот путь стал последним.

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

По словам руководителя ОП, нынешняя Москва продолжает геноцидальные практики. После оккупации Крыма на полуострове возобновились политические преследования, репрессии и незаконные задержания, а также попытки вытеснить и уничтожить идентичность крымскотатарского народа.

"Вместе с крымскотатарским народом мы склоняем головы в память обо всех жертвах тоталитарного террора и продолжаем борьбу против современного московского агрессора — за нашу общую свободу, достоинство и справедливость. Вечная память и вечное уважение", — добавил Буданов.

Читайте также:

Пост Буданова. Фото: скриншот

Новини.LIVE рассказывали о дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Речь идет о принудительной депортации почти 200 тысяч человек тоталитарным советским режимом.

А ранее украинский лидер Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям крымскотатарского народа и поблагодарил их за поддержку Украины. Также он подписал указ, которым признал Меджлис представительным органом крымских татар.