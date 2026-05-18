Буданов: Україна вшановує пам’ять жертв геноциду кримських татар

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов нагадав, що 18 травня Україна вшановує памʼять жертв геноциду кримськотатарського народу. За його словами, 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав депортацію кримських татар. Йдеться про насильницьке вигнання корінного народу з Батьківщини.

Буданов зазначив, що людей вивозили в товарних вагонах, позбавляли дому, майбутнього та права жити на своїй землі. Для тисячі із них цей шлях став останнім.

За словами керівника ОП, нинішня Москва продовжує геноцидальні практики. Після окупації Криму на півострові відновилися політичні переслідування, репресії та незаконні затримання, а також спроби витіснити й знищити ідентичність кримськотатарського народу.

"Разом із кримськотатарським народом ми схиляємо голови в памʼять про всіх жертв тоталітарного терору й продовжуємо боротьбу проти сучасного московського агресора — за нашу спільну свободу, гідність і справедливість. Вічна пам’ять і вічна шана", — додав Буданов.

Новини.LIVE розповідали про день памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу. Йдеться про примусову депортацію майже 200 тисяч людей тоталітарним радянським режимом.

А раніше український лідер Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам кримськотатарського народу та подякував їм за підтримку України. Також він підписав указ, яким визнав Меджліс представницьким органом кримських татар.