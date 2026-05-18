Головна Новини дня Представниця президента: РФ незаконно утримує близько 500 кримчан

Дата публікації: 18 травня 2026 17:41
Ольга Куришко. Фото: crimea-platform.org

Росія незаконно утримує близько 500 жителів тимчасово окупованого Криму. Частина з них перебуває в повній ізоляції без зв'язку із зовнішнім світом. Серед них є представники кримськотатарського народу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Ольга Куришко в ефірі День.LIVE

РФ незаконно утримує сотні кримчан

Куришко розповіла, що офіційно підтверджено утримання понад 300 осіб, проте реальна цифра значно вища. Йдеться близько про 500 осіб і серед них 165 — представники кримськотатарського народу.

"303 людини, які незаконно засуджені й перебувають у місцях позбавлення особистої свободи. 165 з них є представниками кримськотатарського народу", — зазначила представниця президента. 

За її словами, окупаційна влада продовжує репресії, регулярно забороняючи зібрання та переслідуючи кримськотатарських активістів. Під особливим ударом перебувають жінки, які публічно відстоюють права свого народу.

Також Ольга Куришко пояснила, що точний підрахунок ув'язнених ускладнюється тим, що багатьох викрадених Росія утримує в повній ізоляції без зв'язку із зовнішнім світом.

Як писали Новини.LIVE, 18 травня Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. За його словами, 1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ. 

У цей день також зробив заяву Кирило Буданов. За словами керівника ОП, нинішня Москва продовжує геноцидальні практики. Після окупації Криму на півострові відновилися політичні переслідування, репресії та незаконні затримання. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
