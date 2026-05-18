Представниця президента: РФ незаконно утримує близько 500 кримчан

Ольга Куришко. Фото: crimea-platform.org

Росія незаконно утримує близько 500 жителів тимчасово окупованого Криму. Частина з них перебуває в повній ізоляції без зв'язку із зовнішнім світом. Серед них є представники кримськотатарського народу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Ольга Куришко в ефірі День.LIVE.

РФ незаконно утримує сотні кримчан

Куришко розповіла, що офіційно підтверджено утримання понад 300 осіб, проте реальна цифра значно вища. Йдеться близько про 500 осіб і серед них 165 — представники кримськотатарського народу.

"303 людини, які незаконно засуджені й перебувають у місцях позбавлення особистої свободи. 165 з них є представниками кримськотатарського народу", — зазначила представниця президента.

За її словами, окупаційна влада продовжує репресії, регулярно забороняючи зібрання та переслідуючи кримськотатарських активістів. Під особливим ударом перебувають жінки, які публічно відстоюють права свого народу.

Читайте також:

Також Ольга Куришко пояснила, що точний підрахунок ув'язнених ускладнюється тим, що багатьох викрадених Росія утримує в повній ізоляції без зв'язку із зовнішнім світом.

Як писали Новини.LIVE, 18 травня Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. За його словами, 1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ.

У цей день також зробив заяву Кирило Буданов. За словами керівника ОП, нинішня Москва продовжує геноцидальні практики. Після окупації Криму на півострові відновилися політичні переслідування, репресії та незаконні затримання.