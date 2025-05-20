Санкции ЕС против России — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 17-й пакет санкций ЕС против России правильным шагом. По его словам, Москва должна чувствовать последствия за нежелание прекратить войну.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении 20 мая.

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Зеленский рассказал, что сегодня есть важные решения по санкциям, в частности, 17-й европейский санкционный пакет против РФ. По его словам, это шаг в правильном направлении и их должно быть столько, сколько нужно, чтобы Россия заинтересовалась миром и почувствовала цену за свою агрессию.

"Именно Москва затягивает войну. И поэтому российская нефть, танкерный флот, вся их энергетическая инфраструктура, которая финансирует войну, все их банки, все финансовые схемы, военная промышленность России — все это должно быть целями для санкций", — подчеркнул президент.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что также есть решение Британии по санкциям. Он поблагодарил страну за такую поддержку. Также Украина продолжает сотрудничать с США на разных уровнях по ограничениям против РФ.

"Убеждаем, что именно это нужно, чтобы Путин не врал об окончании войны. Время покажет нашу правоту", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 20 мая ЕС одобрил новый пакет санкций против России. В частности, он охватывает почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

Также в Европейском Союзе заявили, что причиной новых ограничений стало применение российскими войсками химического оружия в Украине.