Санкції ЄС проти Росії — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії правильним кроком. За його словами, Москва повинна відчувати наслідки за небажання припинити війну.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні 20 травня.

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Зеленський розповів, що сьогодні є важливі рішення щодо санкцій, зокрема, 17-й європейський санкційний пакет проти РФ. За його словами, це крок у правильному напрямку і їх має бути стільки, скільки потрібно, аби Росія зацікавилась миром та відчула ціну за свою агресію.

"Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії — усе це має бути цілями для санкцій", — наголосив президент.

Крім того, український лідер розповів, що також є рішення Британії щодо санкцій. Він подякував країні за таку підтримку. Також Україна продовжує співпрацювати з США на різних рівнях щодо обмежень проти РФ.

"Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 20 травня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він охоплює майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Також в Європейському Союзі заявили, що причиною нових обмежень стало застосування російськими військами хімічної зброї в Україні.