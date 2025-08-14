Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ПВО отразила ночью российскую атаку дронами — подробности

ПВО отразила ночью российскую атаку дронами — подробности

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 09:37
Силы обороны уничтожили Shahed и дроны-имитаторы
Военнослужащий ПС ВСУ. Фото: зенитная ракетная Херсонская бригада

В ночь на 14 августа, начиная с 21:00 13 августа, российские войска совершили массированную атаку по территории Украины. На этот раз Россия била по Украине не только дронами, но и ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки России по Украине в ночь на 14 августа

Из Курской области враг выпустил две зенитные управляемые ракеты С-300/400, а также запустил 45 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей с направлений Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

Под ударами беспилотников оказались прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, а ракетные обстрелы велись по Сумщине.

Отражение атаки осуществляли подразделения авиации, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

null
Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 24 вражеских дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы на севере и востоке страны. Несмотря на это, зафиксировано попадание 21 аппарата в 12 населенных пунктах.

Напомним, разведка Британии провела анализ атак России по Украине в течение июля.

Недавно СБУ провела успешную операцию по атаке по российскому заводу по изготовлению "Шахедов".

Между тем аналитики Института исследования войны заявили о значительном совершенствовании Россией ударных дронов.

российские войска ПВО дроны война в Украине БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации