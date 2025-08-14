Силы обороны уничтожили Shahed и дроны-имитаторы

Военнослужащий ПС ВСУ. Фото: зенитная ракетная Херсонская бригада

В ночь на 14 августа, начиная с 21:00 13 августа, российские войска совершили массированную атаку по территории Украины. На этот раз Россия била по Украине не только дронами, но и ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Последствия атаки России по Украине в ночь на 14 августа

Из Курской области враг выпустил две зенитные управляемые ракеты С-300/400, а также запустил 45 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей с направлений Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

Под ударами беспилотников оказались прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, а ракетные обстрелы велись по Сумщине.

Отражение атаки осуществляли подразделения авиации, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 24 вражеских дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы на севере и востоке страны. Несмотря на это, зафиксировано попадание 21 аппарата в 12 населенных пунктах.

