Російські БпЛА нового покоління виводять з ладу інфраструктуру ЗСУ

Український військовослужбовець керує дроном. Фото: Reuters

Російські війська здійснили суттєву зміну тактики застосування безпілотників, що дозволило їм отримати низку тактичних переваг на полі бою. Йдеться не лише про використання FPV-дронів, а й про їхнє технологічне вдосконалення, комплексне поєднання з іншими засобами ураження та системне використання в прифронтових і тилових районах.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Реклама

Читайте також:

Росіяни стали активніше просуватися завдяки інноваційним дронам

Одним із найнебезпечніших аспектів, зауважують аналітики, стало просування російських військ у лісистій місцевості Лиманського та Сіверського напрямків. Це стало можливим завдяки розгортанню оптоволоконних FPV-дронів, які втратили залежність від радіосигналів, що раніше блокувалися деревами.

Як попереджав ще у березні 2025 року експерт Бесхрестнов, ці дрони перехоплюють українські групи логістичного та оперативного забезпечення (ГЛОК), позбавляючи ЗСУ можливості безпечно маневрувати в умовах лісу, зокрема в Серебрянському лісі. Тактика, яку раніше вважали неефективною через природні перешкоди, тепер почала активно працювати на користь агресора.

У росіян стали краще працювати розвідувальні дрони

Паралельно росіяни активно застосовують тактичні та розвідувальні БпЛА для ураження тилової інфраструктури. За даними ISW, з кінця 2024 року російські сили завдали щонайменше семи точних ракетних ударів по українських полігонах і місцях зосередження військ, використовуючи вдосконалені розвідувальні дрони для коригування цілей. Ці удари вразили військову інфраструктуру, навчальні центри та склади.

Окрім цього, Росія почала системно атакувати промислові та цивільні об’єкти в прифронтових містах України, таких як Харків, Суми, Краматорськ, Запоріжжя та Херсон. Йдеться про використання дронів типу "Молнія", "Черніка" та "Ланцет" у рамках ударних пакетів, що включають як далекобійні ракети, так і безпілотники. У деяких випадках ціллю ставали навіть лікарні й військові комісаріати. Ці атаки дозволяють росіянам підтримувати постійний вогневий контроль на відстані понад 25 км — за межами стандартної дальності артилерії.

Російські війська системно атакують дронами логістичні маршрути ЗСУ

На Покровському напрямку російські дрони активно використовуються для ударів по логістичних вузлах, зокрема, по Добропіллю. За словами аналітиків, у цьому районі фіксується застосування до 70 FPV-дронів на день, що вказує на спробу системного блокування тилових маршрутів ЗСУ.

Як ШІ допомагає росіянам прицільніше атакувати

ISW також звертає увагу на технологічні інновації: дрони нового покоління отримали штучний інтелект, можливості автономної навігації та бойові частини з термобаричними зарядами.

Зокрема, БПЛА "Черніка-2" був модернізований для ураження важкої бронетехніки і бліндажів. Його бойова частина важить 3,5 кг, дальність дії сягає 100 км, а навігація базується на машинному зорі. Тобто навіть при глушінні сигналу дрон здатен самостійно дістатися цілі, орієнтуючись на завантажені зображення місцевості.

У розпорядженні російських сил також з’явилися оновлені розвідувальні БПЛА ZALA Z-16, які мають розширені канали зв'язку та автономні функції. Відомо, що ці дрони вже працюють на глибину понад 100 км від лінії фронту. Такі випадки уже були зафіксовані поблизу Борзни на Чернігівщині.

Чи може якось цьому протидіяти Україна

Аналітики ISW закликають Україну та її партнерів терміново інвестувати в кінетичні засоби боротьби з БПЛА, які не залежать від РЕБ. Це критично необхідно для захисту тилових районів і стабільності української логістики.

Окрім того, одним з варіантів розв'язання проблеми може стати розробка систем радіоелектронної боротьби та контрзаходів для придушення радіокерованих БПЛА з функцією FPV, яких на фронті дуже багато.

Нагадаємо, також нещодавно в російських збитих дронах виявили запчастини з Індії.

А один з нардепів заявив, що Україна вже має систему, яка чітко виявляє усі цілі, які Росія запускає в повітря.