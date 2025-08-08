Видео
Россия существенно улучшила свои дроны, которые обходят РЭБ — ISW

Россия существенно улучшила свои дроны, которые обходят РЭБ — ISW

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 08:56
Российские БпЛА нового поколения выводят из строя инфраструктуру ВСУ
Украинский военнослужащий управляет дроном. Фото: Reuters

Российские войска существенно изменили тактику применения беспилотников, что позволило им получить ряд тактических преимуществ на поле боя. Речь идет не только об использовании FPV-дронов, но и об их технологическом совершенствовании, комплексном сочетании с другими средствами поражения и системном использовании в прифронтовых и тыловых районах.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

Читайте также:

Россияне стали активнее продвигаться благодаря инновационным дронам

Одним из самых опасных аспектов, отмечают аналитики, стало продвижение российских войск в лесистой местности Лиманского и Северского направлений. Это стало возможным благодаря развертыванию оптоволоконных FPV-дронов, которые потеряли зависимость от радиосигналов, ранее блокировавшихся деревьями.

Как предупреждал еще в марте 2025 года эксперт Бесхрестнов, эти дроны перехватывают украинские группы логистического и оперативного обеспечения (ГЛОК), лишая ВСУ возможности безопасно маневрировать в условиях леса, в частности в Серебрянском лесу. Тактика, которую раньше считали неэффективной из-за природных препятствий, теперь начала активно работать в пользу агрессора.

У россиян стали лучше работать разведывательные дроны

Параллельно россияне активно применяют тактические и разведывательные БпЛА для поражения тыловой инфраструктуры. По данным ISW, с конца 2024 года российские силы нанесли по меньшей мере семь точных ракетных ударов по украинским полигонам и местам сосредоточения войск, используя усовершенствованные разведывательные дроны для корректировки целей. Эти удары поразили военную инфраструктуру, учебные центры и склады.

Кроме этого, Россия начала системно атаковать промышленные и гражданские объекты в прифронтовых городах Украины, таких как Харьков, Сумы, Краматорск, Запорожье и Херсон. Речь идет об использовании дронов типа "Молния", "Черника" и "Ланцет" в рамках ударных пакетов, включающих как дальнобойные ракеты, так и беспилотники. В некоторых случаях целью становились даже больницы и военные комиссариаты. Эти атаки позволяют россиянам поддерживать постоянный огневой контроль на расстоянии более 25 км — за пределами стандартной дальности артиллерии.

Российские войска системно атакуют дронами логистические маршруты ВСУ

На Покровском направлении российские дроны активно используются для ударов по логистическим узлам, в частности, по Доброполью. По словам аналитиков, в этом районе фиксируется применение до 70 FPV-дронов в день, что указывает на попытку системного блокирования тыловых маршрутов ВСУ.

Как ИИ помогает россиянам прицельно атаковать

ISW также обращает внимание на технологические инновации: дроны нового поколения получили искусственный интеллект, возможности автономной навигации и боевые части с термобарическими зарядами.

В частности, БпЛА "Черника-2" был модернизирован для поражения тяжелой бронетехники и блиндажей. Его боевая часть весит 3,5 кг, дальность действия достигает 100 км, а навигация базируется на машинном зрении. То есть даже при глушении сигнала дрон способен самостоятельно добраться до цели, ориентируясь на загруженные изображения местности.

В распоряжении российских сил также появились обновленные разведывательные БпЛА ZALA Z-16, которые имеют расширенные каналы связи и автономные функции. Известно, что эти дроны уже работают на глубину более 100 км от линии фронта. Такие случаи уже были зафиксированы вблизи Борзны на Черниговщине.

Может ли как-то этому противодействовать Украина

Аналитики ISW призывают Украину и ее партнеров срочно инвестировать в кинетические средства борьбы с БпЛА, которые не зависят от РЭБ. Это критически необходимо для защиты тыловых районов и стабильности украинской логистики.

Кроме того, одним из вариантов решения проблемы может стать разработка систем радиоэлектронной борьбы и контрмер для подавления радиоуправляемых БпЛА с функцией FPV, которых на фронте очень много.

Напомним, также недавно в российских сбитых дронах обнаружили запчасти из Индии.

А один из нардепов заявил, что Украина уже имеет систему, которая четко обнаруживает все цели, которые Россия запускает в воздух.

