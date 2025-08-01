В Україні є система для перехоплення російських цілей — деталі від нардепа

Ракета в небі. Фото Agora

Народний депутат Вадим Івченко розповів, що в Україні є система, яка здатна бачити все, що заходить в повітряний простір. За його словами, країна вже може визначати напрям дронів із точністю до кілометра.

Про це Вадим Івченко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Перехоплення ворожих цілей

Івченко зазначив, що засоби для виявлення та перехоплення ворожих дронів уже створені, однак їх ще не впроваджено в достатньому обсязі через надто повільні темпи запуску в роботу.

"У нас просто всі розвивали дрони, оптоволокно і так далі. У нас ніхто не розвивав перехоплення, у нас ніхто не розвивав проти "шахедів" війну", — зауважив нардеп.

За його словами, в Україні є система, яка повністю покриває і бачить все, що заходить в Україну. Івченко каже, що можливо до кілометра визначити, з якої сторони летить дрон.

"Ці речі вже є, їх потрібно просто швидко впроваджувати, закуповувати та використовувати на фронті. Зараз це відбувається, але лише триває закупівля. Я думаю, далі до впровадження ми десь побачимо ефективність всіх цих речей", — додав він.

Нагадаємо, голова Ради Руслан Стефанчук заявив, що восени Україна покаже дивовижні розробки власної зброї.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що є план вийти на кількість 500–1000 дронів-перехоплювачів на добу.