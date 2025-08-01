Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні є система, яка бачить всі російські цілі — подробиці

В Україні є система, яка бачить всі російські цілі — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 17:48
В Україні є система для перехоплення російських цілей — деталі від нардепа
Ракета в небі. Фото Agora

Народний депутат Вадим Івченко розповів, що в Україні є система, яка здатна бачити все, що заходить в повітряний простір. За його словами, країна вже може визначати напрям дронів із точністю до кілометра.

Про це Вадим Івченко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Перехоплення ворожих цілей

Івченко зазначив, що засоби для виявлення та перехоплення ворожих дронів уже створені, однак їх ще не впроваджено в достатньому обсязі через надто повільні темпи запуску в роботу.

"У нас просто всі розвивали дрони, оптоволокно і так далі. У нас ніхто не розвивав перехоплення, у нас ніхто не розвивав проти "шахедів" війну", — зауважив нардеп.

За його словами, в Україні є система, яка повністю покриває і бачить все, що заходить в Україну. Івченко каже, що можливо до кілометра визначити, з якої сторони летить дрон.

"Ці речі вже є, їх потрібно просто швидко впроваджувати, закуповувати та використовувати на фронті. Зараз це відбувається, але лише триває закупівля. Я думаю, далі до впровадження ми десь побачимо ефективність всіх цих речей", — додав він.

Нагадаємо, голова Ради Руслан Стефанчук заявив, що восени Україна покаже дивовижні розробки власної зброї.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що є план вийти на кількість 500–1000 дронів-перехоплювачів на добу.

війна безпілотники Україна нардепи дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації