В Украине есть система для перехвата российских целей — детали от нардепа

Ракета в небе. Фото Agora

Народный депутат Вадим Ивченко рассказал, что в Украине есть система, которая способна видеть все, что заходит в воздушное пространство. По его словам, страна уже может определять направление дронов с точностью до километра.

Об этом Вадим Ивченко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Перехват вражеских целей

Ивченко отметил, что средства для обнаружения и перехвата вражеских дронов уже созданы, однако они еще не внедрены в достаточном объеме из-за слишком медленных темпов запуска в работу.

"У нас просто все развивали дроны, оптоволокно и так далее. У нас никто не развивал перехват, у нас никто не развивал против "шахедов" войну", — отметил нардеп.

По его словам, в Украине есть система, которая полностью покрывает и видит все, что заходит в Украину. Ивченко говорит, что возможно до километра определить, с какой стороны летит дрон.

"Эти вещи уже есть, их нужно просто быстро внедрять, закупать и использовать на фронте. Сейчас это происходит, но только идет закупка. Я думаю, дальше к внедрению мы где-то увидим эффективность всех этих вещей", — добавил он.

Напомним, глава Рады Руслан Стефанчук заявил, что осенью Украина покажет удивительные разработки собственного оружия.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что есть план выйти на количество 500-1000 дронов-перехватчиков в сутки.