У дронах РФ виявлено індійські компоненти

В російських дронах виявлено індійські компоненти, — Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в російських дронах виявили індійські компоненти. За його словами, ці дрони використовують як на полі бою, так і проти мирного населення.
Про це Єрмак написав у вівторок, 5 серпня, в Telegram.
У дронах РФ є індійські компоненти — що відомо
"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема — Шахед/Герань", — зазначив очільник ОПУ.
Водночас Єрмак наголосив, що необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців.
"Також купівля російських енергоресурсів — це фінансування війни, яке не сприяє миру", — зауважив представник Офісу президента.
Крім того, Єрмак опублікував посилання на статтю видання Hindustan Times. У матеріалі йдеться про те, що українська влада встановила, що електронні компоненти компаній Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor використовувалися у виробництві безпілотних літальних апаратів Shahed-136.
Також Hindustan Times зазначає, що Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом (ЄС) питання про виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, в безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російською армією.
Нещодавно стало відомо, скільки дронів від початку 2025 року російські війська випустили по території України.
Раніше авіаційний експерт відповів, чи зможе Росія повністю перейти на реактивні безпілотники.
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