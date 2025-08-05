У дронах РФ виявлено індійські компоненти

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак/Facebook

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в російських дронах виявили індійські компоненти. За його словами, ці дрони використовують як на полі бою, так і проти мирного населення.

Про це Єрмак написав у вівторок, 5 серпня, в Telegram.

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"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема — Шахед/Герань", — зазначив очільник ОПУ.

Водночас Єрмак наголосив, що необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців.

"Також купівля російських енергоресурсів — це фінансування війни, яке не сприяє миру", — зауважив представник Офісу президента.

Крім того, Єрмак опублікував посилання на статтю видання Hindustan Times. У матеріалі йдеться про те, що українська влада встановила, що електронні компоненти компаній Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor використовувалися у виробництві безпілотних літальних апаратів Shahed-136.

Також Hindustan Times зазначає, що Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом (ЄС) питання про виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, в безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російською армією.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нещодавно стало відомо, скільки дронів від початку 2025 року російські війська випустили по території України.

Раніше авіаційний експерт відповів, чи зможе Росія повністю перейти на реактивні безпілотники.