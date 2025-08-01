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Головна Новини дня Скільки РФ запустила по Україні БпЛА з початку року — дані

Скільки РФ запустила по Україні БпЛА з початку року — дані

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 18:38
Скільки РФ випустила дронів з початку 2025 року
Дрони в небі. Фото: dzvin.media

Стало відомо, що від початку 2025 року російські війська випустили по території України майже 30 тисяч безпілотників. Цей показник в 11 разів більший, аніж за аналогічний період у 2024 році.

Про це інформує UA War Infographics у п'ятницю, 1 серпня.

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Дані щодо випущених дронів РФ за 2025 рік. Фото: UA War Infographics

Скільки дронів РФ випустила за 2025 рік

За даними UA War Infographics, понад 29 000 дронів запустили росіяни за сім місяців 2025 року. І це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Водночас Сили оборони України збили та знешкодили за допомогою РЕБ 88% ворожих дронів.

Зазначимо, що у липні 2025 року Росія встановила новий антирекорд щодо запущених дронів на територію України. Так, у липні російські війська застосували проти України більш ніж 6 тисяч ударних безпілотників.

Натомість у 2024 році таку кількість дронів Росія запустила в період із січня по жовтень.

Нещодавно авіаційний експерт відповів, чи зможе Росія повністю перейти на реактивні безпілотники.

Раніше народний депутат Вадим Івченко розповів, що в Україні є система, яка здатна бачити все, що заходить в повітряний простір.

безпілотники дрони війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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