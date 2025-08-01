Сколько РФ выпустила дронов с начала 2025 года

Дроны в небе. Фото: dzvin.media

Стало известно, что с начала 2025 года российские войска выпустили по территории Украины почти 30 тысяч беспилотников. Этот показатель в 11 раз больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Об этом информирует UA War Infographics в пятницу, 1 августа.

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Данные по выпущенным дронам РФ за 2025 год. Фото: UA War Infographics

Сколько дронов РФ выпустила за 2025 год

По данным UA War Infographics, более 29 000 дронов запустили россияне за семь месяцев 2025 года. И это в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время Силы обороны Украины сбили и обезвредили с помощью РЭБ 88% вражеских дронов.

Отметим, что в июле 2025 года Россия установила новый антирекорд по запущенным дронам на территорию Украины. Так, в июле российские войска применили против Украины более 6 тысяч ударных беспилотников.

Зато в 2024 году такое количество дронов Россия запустила в период с января по октябрь.

Недавно авиационный эксперт ответил, сможет ли Россия полностью перейти на реактивные беспилотники.

Ранее народный депутат Вадим Ивченко рассказал, что в Украине есть система, которая способна видеть все, что заходит в воздушное пространство.