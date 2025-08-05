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Главная Новости дня В российских дронах обнаружены индийские компоненты, — Ермак

В российских дронах обнаружены индийские компоненты, — Ермак

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 13:28
В дронах РФ обнаружены индийские компоненты
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ермак/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в российских дронах обнаружили индийские компоненты. По его словам, эти дроны используют как на поле боя, так и против мирного населения.

Об этом Ермак написал во вторник, 5 августа, в Telegram.

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"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности — Шахед/Герань", — отметил глава ОПУ.

В то же время Ермак отметил, что необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.

"Также покупка российских энергоресурсов — это финансирование войны, которое не способствует миру", — отметил представитель Офиса президента.

Кроме того, Ермак опубликовал ссылку на статью издания Hindustan Times. В материале говорится о том, что украинские власти установили, что электронные компоненты компаний Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor использовались в производстве беспилотных летательных аппаратов Shahed-136.

Также Hindustan Times отмечает, что Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом (ЕС) вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, в беспилотниках иранского производства, используемых российской армией.

Єрмак про Шахеди
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Недавно стало известно, сколько дронов с начала 2025 года российские войска выпустили по территории Украины.

Ранее авиационный эксперт ответил, сможет ли Россия полностью перейти на реактивные беспилотники.

Индия беспилотники дроны Россия Шахед
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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