В дронах РФ обнаружены индийские компоненты

В российских дронах обнаружены индийские компоненты, — Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в российских дронах обнаружили индийские компоненты. По его словам, эти дроны используют как на поле боя, так и против мирного населения.
Об этом Ермак написал во вторник, 5 августа, в Telegram.
В дронах РФ есть индийские компоненты — что известно
"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности — Шахед/Герань", — отметил глава ОПУ.
В то же время Ермак отметил, что необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.
"Также покупка российских энергоресурсов — это финансирование войны, которое не способствует миру", — отметил представитель Офиса президента.
Кроме того, Ермак опубликовал ссылку на статью издания Hindustan Times. В материале говорится о том, что украинские власти установили, что электронные компоненты компаний Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor использовались в производстве беспилотных летательных аппаратов Shahed-136.
Также Hindustan Times отмечает, что Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом (ЕС) вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, в беспилотниках иранского производства, используемых российской армией.
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