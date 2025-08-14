Сили оборони знищили Shahed і дрони-імітатори

Військовослужбовець ПС ЗСУ. Фото: зенітна ракетна Херсонська бригада

У ніч проти 14 серпня, починаючи з 21:00 13 серпня, російські війська здійснили масовану атаку по території України. Цього разу Росія била по Україні не лише дронами, а й ракетами.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Наслідки атаки Росії по Україні в ніч проти 14 серпня

З Курської області ворог випустив дві зенітні керовані ракети С-300/400, а також запустив 45 ударних безпілотників типу Shahed і дрони-імітатори різних моделей з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Шаталово.

Під ударами безпілотників опинилися прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей, а ракетні обстріли велися по Сумщині.

Відбиття атаки здійснювали підрозділи авіації, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 24 ворожі дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори на півночі та сході країни. Попри це, зафіксовано влучання 21 апарата у 12 населених пунктах.

Нагадаємо, розвідка Британії провела аналіз атак Росії по Україні впродовж липня.

Нещодавно СБУ провела успішну операцію з атаки по російському заводу із виготовлення "Шахедів".

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни заявили про значне вдосконалення Росією ударних дронів.