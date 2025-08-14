Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ППО відбила вночі російську атаку дронами — подробиці

ППО відбила вночі російську атаку дронами — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 09:37
Сили оборони знищили Shahed і дрони-імітатори
Військовослужбовець ПС ЗСУ. Фото: зенітна ракетна Херсонська бригада

У ніч проти 14 серпня, починаючи з 21:00 13 серпня, російські війська здійснили масовану атаку по території України. Цього разу Росія била по Україні не лише дронами, а й ракетами.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки Росії по Україні в ніч проти 14 серпня

З Курської області ворог випустив дві зенітні керовані ракети С-300/400, а також запустив 45 ударних безпілотників типу Shahed і дрони-імітатори різних моделей з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Шаталово.

Під ударами безпілотників опинилися прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей, а ракетні обстріли велися по Сумщині.

Відбиття атаки здійснювали підрозділи авіації, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

null
Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 24 ворожі дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори на півночі та сході країни. Попри це, зафіксовано влучання 21 апарата у 12 населених пунктах.

Нагадаємо, розвідка Британії провела аналіз атак Росії по Україні впродовж липня. 

Нещодавно СБУ провела успішну операцію з атаки по російському заводу із виготовлення "Шахедів". 

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни заявили про значне вдосконалення Росією ударних дронів. 

російські війська ППО дрони війна в Україні БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації