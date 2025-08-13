Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Британська розвідка проаналізувала останні атаки РФ на Україну

Британська розвідка проаналізувала останні атаки РФ на Україну

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 15:28
Розвідка Британії проаналізувала останні обстріли РФ
Шахеди в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

У британській розвідці проаналізували останні атаки російських військ на Україну. За їхніми даними, у липні РФ випустила по Україні більш ніж 6 тисяч безпілотників.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії, опублікованому у середу, 13 серпня, у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Розвідка Британії про останні удари РФ по Україні

Британські розвідники зазначають, що у липні 2025 року Росія запустила близько 6200 безпілотників проти України, що є новим місячним максимумом. Зазначається, що цей показник перевищив приблизно 5600 запущених БпЛА у червні 2025 року.

В оборонному відомстві Британії зауважили, що російські атаки БпЛА продовжують поєднуватися з ракетними, намагаючись підвищити їхню живучість та ускладнити зусилля протиповітряної оборони України.

Зазначається, що у липні 2025 року також було зафіксовано кілька щоденних максимумів використання російських дронів, причому значна кількість БпЛА-приманок використовувалася разом із боєголовками. Це стало стандартною практикою для російської стратегії виснаження Повітряних сил України.

Британські розвідники додають, що російські бомбардувальники дальньої авіації зберегли свій оперативний темп, продовжуючи демонструвати стійкість та збережені можливості флоту після операції України "Павутина". У липні було зафіксовано сім комплексних ударів дальньої авіації, в результаті яких було запущено понад 70 її провідних боєприпасів.

У Міноборони Британії припустили, що на успішні удари українських безпілотників вглиб території РФ з метою порушити роботу російської військової промисловості та виробництва палива, Росія відповість як аналогічними заходами, так і за допомогою свого більш руйнівного застосування літаків дальньої авіації.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, скільки дронів від початку 2025 року російські війська випустили по території України.

Також ми інформували, що у липні 2025 року Росія встановила новий антирекорд щодо запущених безпілотників по Україні.

безпілотники обстріли дрони війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації