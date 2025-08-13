Розвідка Британії проаналізувала останні обстріли РФ

Шахеди в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

У британській розвідці проаналізували останні атаки російських військ на Україну. За їхніми даними, у липні РФ випустила по Україні більш ніж 6 тисяч безпілотників.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії, опублікованому у середу, 13 серпня, у соцмережі X.

Розвідка Британії про останні удари РФ по Україні

Британські розвідники зазначають, що у липні 2025 року Росія запустила близько 6200 безпілотників проти України, що є новим місячним максимумом. Зазначається, що цей показник перевищив приблизно 5600 запущених БпЛА у червні 2025 року.

В оборонному відомстві Британії зауважили, що російські атаки БпЛА продовжують поєднуватися з ракетними, намагаючись підвищити їхню живучість та ускладнити зусилля протиповітряної оборони України.

Зазначається, що у липні 2025 року також було зафіксовано кілька щоденних максимумів використання російських дронів, причому значна кількість БпЛА-приманок використовувалася разом із боєголовками. Це стало стандартною практикою для російської стратегії виснаження Повітряних сил України.

Британські розвідники додають, що російські бомбардувальники дальньої авіації зберегли свій оперативний темп, продовжуючи демонструвати стійкість та збережені можливості флоту після операції України "Павутина". У липні було зафіксовано сім комплексних ударів дальньої авіації, в результаті яких було запущено понад 70 її провідних боєприпасів.

У Міноборони Британії припустили, що на успішні удари українських безпілотників вглиб території РФ з метою порушити роботу російської військової промисловості та виробництва палива, Росія відповість як аналогічними заходами, так і за допомогою свого більш руйнівного застосування літаків дальньої авіації.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, скільки дронів від початку 2025 року російські війська випустили по території України.

Також ми інформували, що у липні 2025 року Росія встановила новий антирекорд щодо запущених безпілотників по Україні.