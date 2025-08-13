Видео
Разведка Британии проанализировала последние атаки РФ на Украину

Разведка Британии проанализировала последние атаки РФ на Украину

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 15:28
Разведка Британии проанализировала последние обстрелы РФ
Шахеды в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В британской разведке проанализировали последние атаки российских войск на Украину. По их данным, в июле РФ выпустила по Украине более 6 тысяч беспилотников.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном в среду, 13 августа, в соцсети X.

Читайте также:

Разведка Британии о последних ударах РФ по Украине

Британские разведчики отмечают, что в июле 2025 года Россия запустила около 6200 беспилотников против Украины, что является новым месячным максимумом. Отмечается, что этот показатель превысил примерно 5600 запущенных БпЛА в июне 2025 года.

В оборонном ведомстве Британии отметили, что российские атаки БПЛА продолжают сочетаться с ракетными, пытаясь повысить их живучесть и усложнить усилия противовоздушной обороны Украины.

Отмечается, что в июле 2025 года также было зафиксировано несколько ежедневных максимумов использования российских дронов, причем значительное количество БпЛА-приманок использовалось вместе с боеголовками. Это стало стандартной практикой для российской стратегии истощения Воздушных сил Украины.

Британские разведчики добавляют, что российские бомбардировщики дальней авиации сохранили свой оперативный темп, продолжая демонстрировать устойчивость и сохраненные возможности флота после операции Украины "Паутина". В июле было зафиксировано семь комплексных ударов дальней авиации, в результате которых было запущено более 70 ее ведущих боеприпасов.

В Минобороны Британии предположили, что на успешные удары украинских беспилотников вглубь территории РФ с целью нарушить работу российской военной промышленности и производства топлива, Россия ответит как аналогичными мерами, так и с помощью своего более разрушительного применения самолетов дальней авиации.

Напомним, что недавно стало известно, сколько дронов с начала 2025 года российские войска выпустили по территории Украины.

Также мы информировали, что в июле 2025 года Россия установила новый антирекорд по запущенным беспилотникам по Украине.

беспилотники обстрелы дроны война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
