В Лондоне задержали подозреваемого в поджоге дома Стармера

Полиция на месте пожара. Фото: Reuters

В Лондоне полиция задержала 21-летнего мужчину из-за серии поджогов. Это произошло после того, как в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошел пожар.

Об этом пишет SkyNews во вторник, 13 мая.

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Пожар в доме Стармера

Мужчина был арестован рано утром 13 мая по подозрению в поджоге с целью угрозы жизни. Издание пишет, что службы спасения были вызваны на адреса двух домов на севере Лондона с интервалом в сутки — оба объекта связаны со Стармером.

Дом после пожара. Фото: Reuters

В то же время продолжается проверка, связан ли с этими случаями поджог автомобиля 8 мая. По словам соседей, когда возник пожар в доме, они слышали громкий взрыв, поэтому полицейские искали снаряд.

Известно, что владельцем дома все еще является Стармер, но пока он там не проживает — дом сдается в аренду.

"Сейчас продолжается расследование, чтобы установить, что стало причиной пожара. Сейчас все три пожара рассматриваются как подозрительные, и расследование продолжается", — заявили в полиции.

Ранее стало известно, что расследование пожара в доме Стармера взяло на себя командование по борьбе с терроризмом SO15 полиции Лондона.

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