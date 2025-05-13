В Лондоне задержали подозреваемого в поджоге дома Стармера

Пожар в доме Стармера — подозреваемого в поджоге задержали
В Лондоне полиция задержала 21-летнего мужчину из-за серии поджогов. Это произошло после того, как в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошел пожар.
Об этом пишет SkyNews во вторник, 13 мая.
Пожар в доме Стармера
Мужчина был арестован рано утром 13 мая по подозрению в поджоге с целью угрозы жизни. Издание пишет, что службы спасения были вызваны на адреса двух домов на севере Лондона с интервалом в сутки — оба объекта связаны со Стармером.
В то же время продолжается проверка, связан ли с этими случаями поджог автомобиля 8 мая. По словам соседей, когда возник пожар в доме, они слышали громкий взрыв, поэтому полицейские искали снаряд.
Известно, что владельцем дома все еще является Стармер, но пока он там не проживает — дом сдается в аренду.
"Сейчас продолжается расследование, чтобы установить, что стало причиной пожара. Сейчас все три пожара рассматриваются как подозрительные, и расследование продолжается", — заявили в полиции.
Ранее стало известно, что расследование пожара в доме Стармера взяло на себя командование по борьбе с терроризмом SO15 полиции Лондона.
Также мы писали, что в Мексике застрелили кандидата в мэры одного из городов прямо во время прямой трансляции.
Читайте Новини.LIVE!