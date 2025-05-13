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Нацполіція проводить масштабну спецоперацію з понад 200 обшуками

13 травня 2025 11:14
Євгенія Брюховецька - редактор
Поліція проводить обшуки в рамках спецоперації проти наркобізнесу
Правоохоронці. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Національна поліція проводить понад 200 обшуків по Україні. Триває спеціальна операція з ліквідації наркобізнесу в областях.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 13 травня.

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"Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні", — йдеться у повідомленні.

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Наркотики. Фото: Нацполіція

Правоохоронці документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах. Також триває ліквідація нарколабораторій й складів з фасування "товару", серед якого:

  • альфа-PVP;
  • амфетамін;
  • мефедрон.

У Нацполіції додали, що про результати спецоперації повідомлять згодом.

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, у Києві викрили 33-річного наркодилера, який реалізовував наркотики шляхом "закладок".

А на Одещині затримали чоловіка, який торгував психотропами, маючи іспитовий термін.

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