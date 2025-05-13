Поліція проводить обшуки в рамках спецоперації проти наркобізнесу

Нацполіція проводить масштабну спецоперацію з понад 200 обшуками
Національна поліція проводить понад 200 обшуків по Україні. Триває спеціальна операція з ліквідації наркобізнесу в областях.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 13 травня.
Наркоторгівля в Україні
"Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах. Також триває ліквідація нарколабораторій й складів з фасування "товару", серед якого:
- альфа-PVP;
- амфетамін;
- мефедрон.
У Нацполіції додали, що про результати спецоперації повідомлять згодом.
Нагадаємо, у Києві викрили 33-річного наркодилера, який реалізовував наркотики шляхом "закладок".
А на Одещині затримали чоловіка, який торгував психотропами, маючи іспитовий термін.
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