Поліція проводить обшуки в рамках спецоперації проти наркобізнесу

Правоохоронці. Фото: Нацполіція

Національна поліція проводить понад 200 обшуків по Україні. Триває спеціальна операція з ліквідації наркобізнесу в областях.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 13 травня.

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"Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні", — йдеться у повідомленні.

Поліція викрила торгівлю наркотиками. Фото: Нацполіція

Наркотики. Фото: Нацполіція

Сировина для наркотиків. Фото: Нацполіція

Викриття наркотиків. Фото: Нацполіція

Наркотики. Фото: Нацполіція

Правоохоронці документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах. Також триває ліквідація нарколабораторій й складів з фасування "товару", серед якого:

альфа-PVP;

амфетамін;

мефедрон.

У Нацполіції додали, що про результати спецоперації повідомлять згодом.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, у Києві викрили 33-річного наркодилера, який реалізовував наркотики шляхом "закладок".

А на Одещині затримали чоловіка, який торгував психотропами, маючи іспитовий термін.

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