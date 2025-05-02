СБУ викрила схему розкрадання 650 млн доларів в Мотор Січі

Слідчі дії СБУ. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, за підтримки правоохоронців Франції та Монако, викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з підприємством "Мотор Січ". У результаті міжнародного розслідування затримано сина колишнього керівника компанії — його підозрюють у привласненні державних активів на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Як встановило слідство, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експрезидент "Мотор Січі", В'ячеслав Богуслаєв, з сином організували злочинну схему із захоплення підприємства. Колишній президент "Моторс Січ" провів інвентаризацію активів, зумисно занизив ринкову вартість акцій і придбав контрольний пакет — 65% цінних паперів за значно заниженою ціною.

Значну частину цих акцій він передав на шість офшорних компаній, кінцевим власником яких був його син.

Обшуки СБУ. Фото: Служба безпеки України

Згодом вкрадені активи перепродали зарубіжним структурам, а отримані 650 мільйонів доларів витратили на придбання люксової нерухомості в країнах Європейського союзу. Для замаскування походження грошей було здійснено складну схему легалізації через офшори.

В Монако затримали сина Богуслаєва

Спецоперацію з затримання провели в Монако: правоохоронці одночасно провели обшуки на віллі затриманого, а також у помешканнях його спільників у Запоріжжі. Сину експрезидента "Мотор Січі" вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання злочинного майна в особливо великому розмірі у складі організованої групи). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нову підозру також оголошено його батькові — колишньому керівнику "Мотор Січі", В'ячеславу Богуслаєву, який уже перебуває під вартою у справі про співпрацю з Росією. Слідство додатково кваліфікувало його дії за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізації злочинного майна).

Нагадаємо, у жовтні 2022 року В'ячеслава Богуслаєва затримали працівники СБУ за підозрою у співпраці з Росією. Відомо, що "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до Росії, все одно продовжили постачати деталі для двигунів російській армії.

Згодом СБУ провели обшуки у Богуслаєва і виявили в нього чимало артефактів, зброю, раритетні авто та рідкісні екземпляри мистецтва, які оцінили на сотні мільйонів гривень. Крім того, в Богуслаєва знайшли елітну нерухомість за кордоном.

Журналісти проєкту "Схеми" виявили, що В'ячеслав Богуслаєв сприяв співпраці з Іраном та допомагав Росії виготовляти ударні дрони.

У квітні 2024 року ВАКС дозволив конфіскувати активи Богуслаєва, слідство досі триває.