СБУ разоблачила схему хищения 650 млн долларов в Мотор Сичи

Следственные действия СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, при поддержке правоохранителей Франции и Монако, разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с предприятием "Мотор Сич". В результате международного расследования задержан сын бывшего руководителя компании — его подозревают в присвоении государственных активов на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как установило следствие, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину экс-президент "Мотор Сичи", Вячеслав Богуслаев, с сыном организовали преступную схему по захвату предприятия. Бывший президент "Моторс Сич" провел инвентаризацию активов, умышленно занизил рыночную стоимость акций и приобрел контрольный пакет - 65% ценных бумаг по значительно заниженной цене.

Значительную часть этих акций он передал на шесть оффшорных компаний, конечным владельцем которых был его сын.

Обыски СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Впоследствии украденные активы перепродали зарубежным структурам, а полученные 650 миллионов долларов потратили на приобретение люксовой недвижимости в странах Европейского союза. Для маскировки происхождения денег была осуществлена сложная схема легализации через оффшоры.

В Монако задержали сына Богуслаева

Спецоперацию по задержанию провели в Монако: правоохранители одновременно провели обыски на вилле задержанного, а также в помещениях его сообщников в Запорожье. Сыну экс-президента "Мотор Сичи" уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание преступного имущества в особо крупном размере в составе организованной группы). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Новое подозрение также объявлено его отцу — бывшему руководителю "Мотор Сичи", Вячеславу Богуслаеву, который уже находится под стражей по делу о сотрудничестве с Россией. Следствие дополнительно квалифицировало его действия по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации преступного имущества).

Напомним, в октябре 2022 года Вячеслава Богуслаева задержали сотрудники СБУ по подозрению в сотрудничестве с Россией. Известно, что "Мотор Сич", несмотря на запрет на экспорт военной техники в Россию, все равно продолжили поставлять детали для двигателей российской армии.

Впоследствии СБУ провели обыски у Богуслаева и обнаружили у него немало артефактов, оружие, раритетные авто и редкие экземпляры искусства, которые оценили на сотни миллионов гривен. Кроме того, у Богуслаева нашли элитную недвижимость за рубежом.

Журналисты проекта "Схемы" обнаружили, что Вячеслав Богуслаев способствовал сотрудничеству с Ираном и помогал России изготавливать ударные дроны.

В апреле 2024 года ВАКС разрешил конфисковать активы Богуслаева, следствие до сих пор продолжается.