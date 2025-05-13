Полиция проводит обыски в рамках спецоперации против наркобизнеса

Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 200 обысками
Национальная полиция проводит более 200 обысков по Украине. Продолжается специальная операция по ликвидации наркобизнеса в областях.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 13 мая.
Наркоторговля в Украине
"Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине", — говорится в сообщении.
Правоохранители документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах. Также продолжается ликвидация нарколабораторий и складов по фасовке "товара", среди которого:
- альфа-PVP;
- амфетамин;
- мефедрон.
В Нацполиции добавили, что о результатах спецоперации сообщат позже.
Напомним, в Киеве разоблачили 33-летнего наркодилера, который реализовывал наркотики путем "закладок".
А в Одесской области задержали мужчину, который торговал психотропами, имея испытательный срок.
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