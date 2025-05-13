Полиция проводит обыски в рамках спецоперации против наркобизнеса

Правоохранители. Фото: Нацполиция

Национальная полиция проводит более 200 обысков по Украине. Продолжается специальная операция по ликвидации наркобизнеса в областях.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 13 мая.

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"Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине", — говорится в сообщении.

Полиция разоблачила торговлю наркотиками. Фото: Нацполиция

Наркотики. Фото: Нацполиция

Сырье для наркотиков. Фото: Нацполиция

Разоблачение наркотиков. Фото: Нацполиция

Наркотики. Фото: Нацполиция

Правоохранители документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах. Также продолжается ликвидация нарколабораторий и складов по фасовке "товара", среди которого:

альфа-PVP;

амфетамин;

мефедрон.

В Нацполиции добавили, что о результатах спецоперации сообщат позже.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Киеве разоблачили 33-летнего наркодилера, который реализовывал наркотики путем "закладок".

А в Одесской области задержали мужчину, который торговал психотропами, имея испытательный срок.

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