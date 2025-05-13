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Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 200 обысками

13 мая 2025 11:14
Евгения Брюховецкая - редактор
Полиция проводит обыски в рамках спецоперации против наркобизнеса
Правоохранители. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Национальная полиция проводит более 200 обысков по Украине. Продолжается специальная операция по ликвидации наркобизнеса в областях.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 13 мая.

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"Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине", — говорится в сообщении.

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Полиция разоблачила торговлю наркотиками. Фото: Нацполиция
Готова до збуту партія амфетаміну та мефедрону вилучена поліцією
Наркотики. Фото: Нацполиция
Поліція знайшла обладнання та сировину для незаконного виробництва наркотиків
Сырье для наркотиков. Фото: Нацполиция
Пакети з альфа-PVP та таблетками готували до продажу
Разоблачение наркотиков. Фото: Нацполиция
Поліцейські вилучають десятки кілограмів наркотиків під час масштабного рейду по всій Україні
Наркотики. Фото: Нацполиция

Правоохранители документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах. Также продолжается ликвидация нарколабораторий и складов по фасовке "товара", среди которого:

  • альфа-PVP;
  • амфетамин;
  • мефедрон.

В Нацполиции добавили, что о результатах спецоперации сообщат позже.

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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Киеве разоблачили 33-летнего наркодилера, который реализовывал наркотики путем "закладок".

А в Одесской области задержали мужчину, который торговал психотропами, имея испытательный срок.

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