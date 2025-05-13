Стармеру підпалили будинок — поліція веде розслідування

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Eddie Mulholland/Pool via REUTERS

На будинок прем'єр-міністра Британії Кір Стармера було скоєно напад. Зокрема, контртерористична поліція веде розслідування ймовірного нападу із застосуванням "запалювальної бомби" на будинок, який на півночі Лондона.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Підпал будинку Стармера

Підозріла пожежа спалахнула на території будинку в Тафнелл-парку в понеділок близько 1:30 ночі. Сусіди повідомили, що поліція обшукала сади в пошуках "снаряда".

Також правоохоронці розслідують, чи пов'язаний із нападом ймовірний підпал другого будинку на півночі Лондона, пов'язаного з прем'єр-міністром, що стався 24 години тому. Пожежу автомобіля на тій самій вулиці, що й будинок сім'ї Стармера 8 травня, також розслідують.

Розслідування випадку взяло на себе командування з боротьби з тероризмом SO15 столичної поліції. Джерела зазначили, що участь команди була звичайною справою з огляду на високий статус власника нерухомості.

Унаслідок пожежі в будинку сім'ї Стармера, який здається в оренду, ніхто не постраждав, але вхід у таунхаус було пошкоджено.

"Прем'єр-міністр дякує екстреним службам за їхню роботу. Інцидент є предметом оперативного розслідування, і ми не будемо давати подальших коментарів", - заявив представник Даунінг-стріт.

Пожежна бригада Лондона повідомила, що в понеділок уранці до неї надійшов виклик про загоряння біля входу в триповерховий таунхаус у районі парку Тафнелл.

На місце події прибули дві пожежні машини, які загасили пожежу, а також на місце прибула велика кількість співробітників поліції.

"Входу в будівлю було завдано шкоди, ніхто не постраждав. Пожежа розслідується, і оточення залишаються на місці, поки триває розслідування", - заявив представник Скотланд-Ярду.

Місцевий житель Чарльз Грант, якому 66 років і який живе на тій самій дорозі, розповів таке.

"Поліція обшукала мій сад і сказала, що шукає щось, що хтось кинув, але нічого не знайшла. Вони сказали, що шукають снаряд. З того, що мені сьогодні розповіли інші люди, я роблю висновок, що хтось кинув запальну бомбу в будинок Кіра Стармер. Я почув гучний шум близько опівночі. Я був у напівсні. Це був якийсь хлопок. Я знову заснув. Я не думаю, що збиток був занадто значним, оскільки будинок все ще стоїть", - сказав він.

Чарльз додав, що вхідні двері та цегляна кладка по обидва боки - чорні й обвуглені, але двері все ще стоять. Також є запах горілого.

Як повідомили в поліції, збиток незначний — потрібне лише невелике фарбування.

Ще один місцевий житель розповів, що протягом дня було багато криміналістичних експертиз.

Нагадаємо, 10 травня Стармер провів із президентом України Володимиром Зеленським переговори про перемир'я і санкції проти Росії.

Також ми писали, що Кір Стармер відкинув ідею Путіна про припинення допомоги Україні та пригрозив новими санкціями.

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