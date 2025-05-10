Стармер встретился с Зеленским в Софиевском соборе — детали

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая провел разговор с премьер-министром Киром Стармером в Софиевском соборе. Они поговорили о перемирии и санкциях против России.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Х (Twitter).

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В Софийском соборе вместе с премьер-министром @Keir_Starmer мы подвели итоги сегодняшних встреч с нашими партнерами.



Обсудили выполнение соглашения о полном прекращении огня с 12 мая минимум на 30 дней и усиление санкций против России... pic.twitter.com/TyGGgg3KkBE - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 10, 2025

Встреча Зеленского и Стармера

Сегодня в Софийском соборе вместе со Стармером Зеленский подытожил встречи с партнерами в Киеве. По словам президента, они говорили о реализации договоренности о полном прекращении огня с 12 мая минимум на 30 дней и усилении санкций против России в случае отсутствия согласия с ее стороны.

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Отдельное внимание сосредоточили на обеспечении мониторинга прекращения огня и взаимодействия с США, гарантиях безопасности для Украины и дальнейшем усилении оборонных возможностей нашего государства.

"Спасибо Киру Стармеру за солидерство в коалиции желающих и все усилия для того, чтобы сотрудничество в этом формате было действительно эффективным", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сказал, когда должно начаться 30-дневное прекращение огня. По его словам, это может произойти уже с 12 мая.

Кроме того, президент ответил, возможен ли отвод войск на 15 километров. По его словам, Украина не получала официального предложения по поводу этого.