Стармер зустрівся із Зеленським у Софіївському соборі — деталі

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 10 травня провів розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером у Софіївському соборі. Вони поговорили про перемир'я та санкції проти Росії.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Х (Twitter).

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At St. Sophia's Cathedral, together with Prime Minister @Keir_Starmer, we summarized today's meetings with our partners.



We discussed the implementation of the agreement on a full ceasefire starting May 12 for at least 30 days, and the strengthening of sanctions against Russia… pic.twitter.com/TyGGg3KkBE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2025

Зустріч Зеленського і Стармера

Сьогодні у Софійському соборі разом зі Стармером Зеленський підсумував зустрічі з партнерами у Києві. За словами президента, вони говорили про реалізацію домовленості про повне припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і посилення санкцій проти Росії в разі відсутності згоди з її боку.

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Окрему увагу зосередили на забезпеченні моніторингу припинення вогню та взаємодії зі США, гарантіях безпеки для України та подальшому посиленні оборонних спроможностей нашої держави.

"Дякую Кіру Стармеру за співлідерство в коаліції охочих і всі зусилля для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, коли має розпочатися 30-денне припинення вогню. За його словами, це може відбутися вже з 12 травня.

Крім того, президент відповів, чи можливе відведення військ на 15 кілометрів. За його словами, Україна не отримувала офіційної пропозиції з приводу цього.