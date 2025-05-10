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Зеленський поговорив зі Стармером у Софіївському соборі — відео

10 травня 2025 20:51
Карина Приходько - Редактор
Стармер зустрівся із Зеленським у Софіївському соборі — деталі
Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 10 травня провів розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером у Софіївському соборі. Вони поговорили про перемир'я та санкції проти Росії.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Х (Twitter). 

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Зустріч Зеленського і Стармера

Сьогодні у Софійському соборі разом зі Стармером Зеленський підсумував зустрічі з партнерами у Києві. За словами президента, вони говорили про реалізацію домовленості про повне припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і посилення санкцій проти Росії в разі відсутності згоди з її боку.

Зустріч Зеленського і Стармера
Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 

Окрему увагу зосередили на забезпеченні моніторингу припинення вогню та взаємодії зі США, гарантіях безпеки для України та подальшому посиленні оборонних спроможностей нашої держави. 

"Дякую Кіру Стармеру за співлідерство в коаліції охочих і всі зусилля для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, коли має розпочатися 30-денне припинення вогню. За його словами, це може відбутися вже з 12 травня. 

Крім того, президент відповів, чи можливе відведення військ на 15 кілометрів. За його словами, Україна не отримувала офіційної пропозиції з приводу цього. 

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