Стармеру подожгли дом — полиция ведет расследование

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Eddie Mulholland/Pool via REUTERS

На дом премьер-министра Британии Кир Стармера было совершено нападение. В частности, контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом, который на севере Лондона.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Поджог дома Стармера

Подозрительный пожар вспыхнул на территории дома в Тафнелл-парке в понедельник около 1:30 ночи. Соседи сообщили, что полиция обыскала сады в поисках "снаряда".

Также правоохранители расследуют, связан ли с нападением предполагаемый поджог второго дома на севере Лондона, связанного с премьер-министром, произошедший 24 часа назад. Пожар автомобиля на той же улице, что и дом семьи Стармера э 8 мая, также расследуется.

Расследование случая взяло на себя командование по борьбе с терроризмом SO15 столичной полиции. Источники отметили, что участие команды было обычным делом, учитывая высокий статус владельца недвижимости.

В результате пожара в доме семьи Стармера, который сдается в аренду, никто не пострадал, но вход в таунхаус был поврежден.

"Премьер-министр благодарит экстренные службы за их работу. Инцидент является предметом оперативного расследования, и мы не будем давать дальнейших комментариев", — заявил представитель Даунинг-стрит.

Пожарная бригада Лондона сообщила, что в понедельник утром к ней поступил вызов о возгорании у входа в трехэтажный таунхаус в районе парка Тафнелл.

На место происшествия прибыли две пожарные машины, которые потушили пожар, а также на место прибыло большое количество сотрудников полиции.

"Входу в здание был нанесен ущерб, никто не пострадал. Пожар расследуется, и оцепления остаются на месте, пока продолжается расследование", — заявил представитель Скотланд-Ярда.

Местный житель Чарльз Грант, которому 66 лет который живет на той же дороге, рассказал следующее.

"Полиция обыскала мой сад и сказала, что ищет что-то, что кто-то бросил, но ничего не нашла. Они сказали, что ищут снаряд. Из того, что мне сегодня рассказали другие люди, я делаю вывод, что кто-то бросил зажигательную бомбу в дом Кира Стармер. Я услышал громкий шум около полуночи. Я был в полусне. Это был какой-то хлопок. Я снова заснул. Я не думаю, что ущерб был слишком значительным, так как дом все еще стоит", — сказал он.

Чарльз добавил, что входная дверь и кирпичная кладка по обе стороны - черные и обугленные, но дверь все еще стоит. Также есть запах горелого.

Как сообщили в полиции, ущерб незначительный — требуется лишь небольшая покраска.

Еще один местный житель рассказал, что в течение дня было много криминалистических экспертиз.

Напомним, 10 мая Стармер провел с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры о перемирии и санкциях против России.

Также мы писали, что Кир Стармер отверг идею Путина о приостановке помощи Украине и пригрозил новыми санкциями.

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