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Пожежа в будинку Стармера — підозрюваного в підпалі затримали

13 травня 2025 13:42
Євгенія Брюховецька - редактор
У Лондоні затримали підозрюваного в підпалі будинку Стармера
Поліція на місці пожежі. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У Лондоні поліція затримала 21-річного чоловіка через серію підпалів. Це сталося після того, як у будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера сталася пожежа.

Про це пише SkyNews у вівторок, 13 травня.

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Пожежа в будинку Стармера

Чоловік був заарештований рано вранці 13 травня за підозрою в підпалі з метою загрози життю. Видання пише, що служби порятунку були викликані на адреси двох будинків на півночі Лондона з інтервалом у добу — обидва об'єкти пов'язані зі Стармером.

Наслідки пожежі в будинку Кіра Стармера: фасад пошкоджено вогнем
Будинок після пожежі. Фото: Reuters

Водночас триває перевірка, чи пов'язаний з цими випадками підпал автомобіля 8 травня. За словами сусідів, коли виникла пожежа в будинку, вони чули гучний вибух, тому поліцейські шукали снаряд.

Відомо, що власником будинку все ще є Стармер, але наразі він там не проживає — оселя здається в оренду. 

"Наразі триває розслідування, щоб встановити, що стало причиною пожежі. Наразі всі три пожежі розглядаються як підозрілі, і розслідування тривають", — заявили у поліції. 

Раніше стало відомо, що розслідування пожежі в будинку Стармера взяло на себе командування з боротьби з тероризмом SO15 поліції Лондона. 

Також ми писали, що у Мексиці застрелили кандидатку в мери одного з міст просто під час прямої трансляції.

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