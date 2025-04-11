Зеленский посетил Днепропетровскую область и выступил на Рамштайне — главное из видеообращения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 апреля, посетил Днепропетровскую область. Именно оттуда он обратился к участникам заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось в Брюсселе.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем видеообращении.

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"Сегодня — поездка на Днепровщину, в Кривой Рог. Почтил погибших от российского удара, от баллистики, ровно неделю назад. 20 человек убила российская ракета. Девять детей. Вечная память", — отметил президент.

Во время пребывания в Кривом Роге Зеленский обратился к участникам "Рамштайна" и подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны Украины для защиты от российских атак дронами и ракетами.

"Очень рассчитываем на решение партнеров — нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала, работала здесь, в Украине: Днепр, Кривой Рог, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса и многие другие наши города и наши громады", — отметил он.

Украинский лидер добавил, что именно сильное оружие — это единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея общую границу с Россией. Он поблагодарил партнеров, которые уже помогают Украине.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский заявил, что война должна закончиться за столом переговоров.

Также президент обратился к партнерам, отметив, что Россия хочет продолжать войну. Для пополнения дефицита своих войск она привлекает китайских солдат.