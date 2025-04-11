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Поїздка до Дніпра та виступ на Рамштайні — звернення Зеленського

11 квітня 2025 19:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський відвідав Дніпропетровщину та виступив на Рамштайні — головне з відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 квітня, відвідав Дніпропетровську область. Саме звідти він звернувся до учасників засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося у Брюсселі.

Про це український лідер повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні — поїздка на Дніпровщину, у Кривий Ріг. Вшанував загиблих від російського удару, від балістики, рівно тиждень тому. 20 людей убила російська ракета. Дев’ять дітей. Вічна памʼять", — зазначив президент.

Під час перебування у Кривому Розі Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну" й наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України для захисту від російських атак дронами та ракетами.

"Дуже розраховуємо на рішення партнерів — потрібні системи, вони є у світі, і потрібне політичне рішення, щоб ППО працювала, працювала тут, в Україні: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Одеса та багато інших наших міст і наших громад", — зауважив він.

Український лідер додав, що саме сильна зброя — це єдине, чому можна довіряти захист життя, маючи спільний кордон з Росією. Він подякував партнерам, які вже допомагають Україні. 

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський заявив, що війна має закінчитися за столом переговорів.

Також президент звернувся до партнерів, зазначивши, що Росія хоче продовжувати війну. Для поповнення дефіциту своїх військ вона залучає китайських солдатів.

Володимир Зеленський Кривий Ріг Дніпропетровська область Рамштайн війна в Україні
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