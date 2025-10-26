Видео
Давление на РФ — Сибига о результатах дипломатической недели

Дата публикации 26 октября 2025 00:08
обновлено: 00:22
Сибига сообщил о ключевых успехах в давлении на РФ — чего удалось добиться
Владимир Зеленский в окружении европейских лидеров в Лондоне. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подвел итоги важной дипломатической недели, которая ознаменовалась значительным усилением давления на РФ с целью принуждения ее к миру. В МИД Украины перечислили основные факторы, которые помогут этого достичь.

Соответствующее сообщение Андрей Сибига опубликовал в Facebook.

Какие важные решения по РФ приняли в Европе и США

Одним из ключевых факторов Андрей Сибига назвал принятие 19-го пакета санкций ЕС, который предусматривает жесткие меры против российской энергетической сферы, теневого флота, механизмов обхода санкций и стран, которые оказывают помощь России в ведении войны.

"Украина уже начала работу по синхронизации этого пакета в национальном законодательстве и готовится к введению 20-го пакета санкций совместно с европейскими партнерами", — написал Сибига.

Также очень важным было введение США стратегических санкций против российского нефтегазового сектора: этот шаг имеет решающее значение, поскольку является первыми санкциями, введенными новой администрацией США, и преодолевает важный психологический барьер.

"Несмотря на заявления российской стороны о равнодушии к санкциям, их реакция свидетельствует об обратном", — отметил главный дипломат Украины.

Сибига акцентировал, что дипломатические усилия Украины направлены на две ключевые цели:

  • защита Украины и минимизация последствий российской агрессии: это достигается путем мобилизации поддержки партнеров для усиления противовоздушной обороны и энергетической устойчивости. Визиты Президента Украины Владимира Зеленского в Норвегию, Швецию и Великобританию свидетельствуют об успешной реализации этой стратегии;
  • усиление давления на Россию: это предусматривает перенос войны на территорию России и повышение стоимости войны для нее путем усиления украинских военных сил и увеличения санкционного давления. Эти приоритеты были в центре внимания во время участия министра иностранных дел Украины в Совете министров иностранных дел ЕС, переговоров с канадской коллегой и визита в Норвегию вместе с Первой леди Еленой Зеленской.

Напомним, находясь с официальным визитом в Лондоне, Владимир Зеленский продемонстрировал премьеру Великобритании Киру Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Их хотят производить в Великобритании для Украины.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия отказываются от нефти РФ. По словам Трампа, Индия уже полностью прекратила импорт энергоносителей из РФ.

Владимир Зеленский санкции против России Европейский союз США МИД Андрей Сибига война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
