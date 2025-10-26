Відео
Головна Новини дня Потужний тиск на РФ — Сибіга про результати дипломатичного тижня

Потужний тиск на РФ — Сибіга про результати дипломатичного тижня

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 00:08
Оновлено: 00:08
Сибіга повідомив про ключові успіхи в тиску на РФ — чого вдалось добитись
Володимир Зеленський в оточенні європейських лідерів у Лондоні. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив підсумки дуже важливого дипломатичного тижня, який ознаменувався значним посиленням тиску на РФ з метою примусу її до миру. У МЗС України перелічили основні фактори, що допоможуть цього досягти. 

Відповідний допис Андрій Ситбіга опублікував у Facebook.

Читайте також:

Які важливі рішення щодо РФ прийняли у Європі та США

Одним з ключових факторів Андрій Сибіга назвав ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС, який передбачає жорсткі заходи проти російської енергетичної сфери, тіньового флоту, механізмів обходу санкцій та країн, які надають допомогу Росії у веденні війни.

"Україна вже розпочала роботу з синхронізації цього пакету в національному законодавстві та готується до запровадження 20-го пакету санкцій спільно з європейськими партнерами", — написав Сибіга.

Також дуже важливим було введення США стратегічних санкцій проти російського нафтогазового сектору: цей крок має вирішальне значення, оскільки є першими санкціями, запровадженими новою адміністрацією США, та долає важливий психологічний бар'єр.

"Попри заяви російської сторони про байдужість до санкцій, їхня реакція свідчить про протилежне", — зазначив головний дипломат України. 

Сибіга акцентував, що дипломатичні зусилля України спрямовані на дві ключові цілі:

  • захист України та мінімізація наслідків російської агресії: це досягається шляхом мобілізації підтримки партнерів для посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості. Візити Президента України Володимира Зеленського до Норвегії, Швеції та Великої Британії свідчать про успішну реалізацію цієї стратегії;
  • посилення тиску на Росію: це передбачає перенесення війни на територію Росії та підвищення вартості війни для неї шляхом посилення українських військових сил та збільшення санкційного тиску. Ці пріоритети були в центрі уваги під час участі міністра закордонних справ України у Раді міністрів закордонних справ ЄС, переговорів з канадською колегою та візиту до Норвегії разом із Першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, перебуваючи з офіційним візитом у Лондоні Володимир Зеленський продемонстрував прем'єрові Великої Британії Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Їх хочуть виробляти у Великій Британії для України.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія відмовляються від нафти РФ. За словами Трампа, Індія вже повністю припинила імпорт енергоносіїв із РФ.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Європейський союз США МЗС Андрій Сибіга війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
