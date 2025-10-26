Сибіга повідомив про ключові успіхи в тиску на РФ — чого вдалось добитись

Володимир Зеленський в оточенні європейських лідерів у Лондоні. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив підсумки дуже важливого дипломатичного тижня, який ознаменувався значним посиленням тиску на РФ з метою примусу її до миру. У МЗС України перелічили основні фактори, що допоможуть цього досягти.

Відповідний допис Андрій Ситбіга опублікував у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Які важливі рішення щодо РФ прийняли у Європі та США

Одним з ключових факторів Андрій Сибіга назвав ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС, який передбачає жорсткі заходи проти російської енергетичної сфери, тіньового флоту, механізмів обходу санкцій та країн, які надають допомогу Росії у веденні війни.

"Україна вже розпочала роботу з синхронізації цього пакету в національному законодавстві та готується до запровадження 20-го пакету санкцій спільно з європейськими партнерами", — написав Сибіга.

Також дуже важливим було введення США стратегічних санкцій проти російського нафтогазового сектору: цей крок має вирішальне значення, оскільки є першими санкціями, запровадженими новою адміністрацією США, та долає важливий психологічний бар'єр.

"Попри заяви російської сторони про байдужість до санкцій, їхня реакція свідчить про протилежне", — зазначив головний дипломат України.

Сибіга акцентував, що дипломатичні зусилля України спрямовані на дві ключові цілі:

захист України та мінімізація наслідків російської агресії: це досягається шляхом мобілізації підтримки партнерів для посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості. Візити Президента України Володимира Зеленського до Норвегії, Швеції та Великої Британії свідчать про успішну реалізацію цієї стратегії;

посилення тиску на Росію: це передбачає перенесення війни на територію Росії та підвищення вартості війни для неї шляхом посилення українських військових сил та збільшення санкційного тиску. Ці пріоритети були в центрі уваги під час участі міністра закордонних справ України у Раді міністрів закордонних справ ЄС, переговорів з канадською колегою та візиту до Норвегії разом із Першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, перебуваючи з офіційним візитом у Лондоні Володимир Зеленський продемонстрував прем'єрові Великої Британії Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Їх хочуть виробляти у Великій Британії для України.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія відмовляються від нафти РФ. За словами Трампа, Індія вже повністю припинила імпорт енергоносіїв із РФ.