Пострадали десятки людей: Зеленский об обстрелах Украины сегодня

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 30 апреля, отреагировал на сегодняшние российские обстрелы. В частности, под ударами оказались Днепр, Одесса и Харьковская область. В результате атаки пострадали десятки людей.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Российские удары по Украине 30 апреля

"Сейчас в больницах в Днепре находятся семь человек после российского удара по городу. Пятеро госпитализированы в Одессе, и двое из них в тяжелом состоянии. Был ранен человек в Харьковской области", — отметил Зеленский.

По его словам, в ночь на 30 апреля российские оккупанты выпустили по Украине более 200 дронов, из которых большинство "Шахеды". Кроме того, противник применил баллистику. Зеленский напомнил, что с утра было еще около 30 ударных беспилотников.

Россияне били по разным городам Украины. В частности, в Николаевской области под ударом врага оказались объекты энергосети, в результате чего тысячи семей остались без света. Кроме того, в Одессе было попадание по жилым домам, а в Днепре Россия уничтожила автобус, повредила жилой дом, магазин и легковые машины. Также есть повреждения от обстрелов в Запорожье.

"Важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день, и безопасность нужна каждый день. Надо России завершать эту свою войну, и это обеспечивает только давление на нее. Давление не должно снижаться, и санкции должны работать. Благодарен всем, кто помогает Украине и украинцам", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 30 апреля российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. Силы ПВО уничтожили большинство целей противника.

В частности, сегодня под ударом России оказался Днепр. Эпицентр атаки пришелся на транспортную и жилую инфраструктуру. Противник уничтожил пассажирский автобус и два авто, также есть другие разрушения. Известно об 11 раненых и одном погибшем в Днепре. Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Днепра.