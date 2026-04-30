Постраждали десятки людей: Зеленський про обстріли України сьогодні

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, відреагував на сьогоднішні російські обстріли. Зокрема, під ударами опинилися Дніпро, Одеса та Харківська область. Внаслідок атаки постраждали десятки людей.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Російські удари по Україні 30 квітня

"Зараз у лікарнях у Дніпрі перебувають семеро людей після російського удару по місту. Пʼятеро госпіталізовані в Одесі, і двоє з них у важкому стані. Було поранено людину на Харківщині", — зазначив Зеленський.

За його словами, у ніч проти 30 квітня російські окупанти випустили по Україні понад 200 дронів, із яких більшість "Шахеди". Крім того, противник застосував балістику. Зеленський нагадав, що від ранку було ще близько 30 ударних безпілотників.

Росіяни били по різних містах України. Зокрема, у Миколаївській області під ударом ворога опинилися обʼєкти енергомережі, внаслідок чого тисячі сімей залишилися без світла. Крім того, в Одесі було влучання по житлових будинках, а в Дніпрі Росія знищила автобус, пошкодила житловий будинок, магазин та легкові машини. Також є пошкодження від обстрілів в Запоріжжі.

"Важливо, щоб наші партнери не забували: війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї. Тиск не повинен знижуватись, і санкції мають працювати. Вдячний усім, хто допомагає Україні та українцям", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 30 квітня російські окупанти атакували Україну балістикою та дронами. Сили ППО знищили більшість цілей противника.

Зокрема, сьогодні під ударом Росії опинилося Дніпро. Епіцентр атаки прийшовся на транспортну та житлову інфраструктуру. Противник знищив пасажирський автобус та два авто, також є інші руйнування. Наразі відомо про 11 поранених та одного загиблого у Дніпрі. Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Дніпра.