Люди идут по городу осенью под дождём. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Отказ от сезонного перевода часов может повлиять на здоровье. Ученые сравнили последствия постоянного стандартного и летнего времени. По их мнению, стандартное время лучше согласуется с естественными биологическими ритмами человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ScienceAlert.

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Почему стандартное время может быть лучше для здоровья

Психиатр Реймонд Лам из Университета Британской Колумбии и его коллеги проанализировали возможное влияние постоянного стандартного и летнего времени на здоровье. Они рассмотрели исследования циркадных ритмов, сна, настроения, обучения и экономических показателей, а также опыт стран, которые уже отказались от сезонного перевода часов.

Одним из главных преимуществ стандартного времени исследователи называют утренний естественный свет. Он помогает синхронизировать циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие сон, бодрость и другие ежедневные процессы в организме.

При постоянном летнем времени зимой солнце восходило бы позже. Например, в Торонто в начале января при стандартном времени восход солнца приходился бы примерно на 7:51, тогда как при постоянном летнем времени — около 8:51.

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Для людей, которые рано отправляются на работу или учебу, это означало бы более длительный период без естественного утреннего света. Исследователь сна и циркадных ритмов Ральф Мистлбергер объясняет, что это может сдвигать внутренние биологические часы на более позднее время.

Как поздний восход солнца влияет на сон

Если биологические ритмы не совпадают с социальным графиком, человек может быть вынужден просыпаться раньше, чем этого требует его организм. В результате возникает риск накопления дефицита сна.

Такой разрыв между внутренними биологическими часами и повседневным распорядком называют социальным джетлагом. Его, как и хроническое недосыпание, связывают с негативными последствиями для физического и психического здоровья.

Особенно чувствительными к позднему утреннему свету могут быть подростки и молодые люди. В этом возрасте биологические ритмы естественным образом сдвигаются на более позднее время, поэтому раннее начало занятий может ещё сильнее противоречить их естественному режиму сна.

Исследователи также обратили внимание на сезонное аффективное расстройство, которое чаще всего проявляется зимой. Одно из объяснений этого состояния связывают с недостатком утреннего света и смещением циркадных ритмов.

Какие преимущества имеет постоянное летнее время

В то же время постоянное летнее время имеет и свои преимущества. Более светлые вечера дают людям больше возможностей для прогулок, физической активности и общения после работы или учебы.

Несмотря на это, с точки зрения влияния на биологические часы команда исследователей рекомендует в случае отказа от сезонного перевода часов оставить постоянное стандартное время. Оно лучше согласуется с естественной сменой освещенности в течение суток.

Если же выбрать постоянное летнее время, ученые советуют компенсировать темные утра другими мерами. Среди возможных решений — более позднее начало занятий и работы, более качественное освещение в помещениях, а также наблюдение за изменениями в сне, проявлениями зимней депрессии, количеством прогулов и дорожно-транспортным травматизмом.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 октября 2026 года Украина перейдет на зимнее время: в 04:00 часы нужно перевести на час назад. После этого рассветы и закаты по часам будут происходить примерно на час раньше, однако продолжительность светового дня не сократится сразу на 60 минут.

Новини.LIVE также писали, что из-за смены часового режима некоторые люди могут испытывать усталость, сонливость, раздражительность и трудности с засыпанием или пробуждением. Чтобы облегчить адаптацию, специалисты советуют заранее постепенно менять график сна, соблюдать режим отдыха и больше бывать на свежем воздухе.