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Главная Новости дня Переход на зимнее время: как изменятся рассветы и закаты в Украине

Переход на зимнее время: как изменятся рассветы и закаты в Украине

Ua ru
17 октября 2026 11:41
Переход на зимнее время в 2026 году: рассветы и закаты Новини.LIVE
Люди на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на воскресенье, 25 октября 2026 года, Украина перейдет на зимнее время. В 04:00 часы нужно перевести на час назад — на 03:00. Из-за этого рассвет и закат по часам будут наступать примерно на час раньше. При этом продолжительность светового дня не изменится на целый час, а будет различаться в зависимости от города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Timeanddate.

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Карта світу з відображенням зон дня та ночі на 25 жовтня 2026 року о 04:30 UTC
Карта дня и ночи 25 октября в 6:30 по украинскому времени. Скриншот: timeanddate.com

Когда взойдет солнце после перехода на зимнее время

В Киеве 25 октября солнце взойдет в 06:36, а зайдет в 16:46. Во Львове рассвет наступит в 07:01, а закат — в 17:13. В Днепре солнце взойдет в 06:14 и зайдет в 16:32. В Одессе рассвет ожидается в 06:28, а закат — в 16:53. В Харькове солнце взойдет в 06:12, а зайдет в 16:24.

Среди перечисленных городов позже всего солнце взойдет и зайдет во Львове, а раньше всего — в Харькове. Разница составит около 49 минут. Это связано с географическим расположением городов.

Как изменится продолжительность светового дня

Перевод часов на час назад не означает, что день становится короче сразу на 60 минут. Меняется отсчет времени, тогда как продолжительность пребывания Солнца над горизонтом постепенно сокращается из-за сезонных изменений.

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Например, в Киеве 24 октября световой день продлится примерно 10 часов 14 минут, а 25 октября — около 10 часов 10 минут. Разница составляет всего несколько минут.

На практике после перехода на зимнее время утренний свет будет появляться раньше по часам, однако и вечерние сумерки начнутся раньше. В последующие недели световой день будет продолжать постепенно сокращаться.

Что ещё стоит знать о переходе на зимнее время

Ранее Новини.LIVE объясняли, что смартфоны на Android и iOS, умные часы и компьютеры обычно меняют время автоматически, если в настройках включено автоматическое определение времени и часового пояса. На механических часах и части бытовой техники время придется настроить вручную.

Также Новини.LIVE рассказывали об оплате работы во время перехода на зимнее время. Дополнительный час ночной смены необходимо отразить в табеле учета рабочего времени и оплатить в соответствии с правилами трудового законодательства, с учетом положенных надбавок за работу в ночное время.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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