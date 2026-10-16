Правила оплаты дополнительного часа ночной смены в связи с переходом на зимнее время

Оформление документов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 25 октября 2026 года украинцы, как обычно, переведут часы на зимнее время, что добавит один час к ночной рабочей смене. Работодатели обязаны зафиксировать это дополнительное время в табелях и произвести соответствующую оплату, включая ночные надбавки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения специалистов по кадровому учету и трудовому праву из Kadroland.

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Как переход на зимнее время влияет на графики, табели учета рабочего времени и заработную плату

Для сотрудников со стандартным графиком, например с 9:00 до 18:00, смена времени проходит незаметно. Зато для предприятий с непрерывным циклом производства и специалистов, работающих в ночные смены, рабочее время в ночь с 24 на 25 октября автоматически продлится на 60 минут.

Кроме того, компаниям, чья деятельность зависит от продолжительности светового дня, может потребоваться корректировка графиков. Юридически это трактуется как изменение существенных условий труда.

Если в мирное время о таких нововведениях работников следует предупреждать заранее в соответствии с частью третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины, то во время военного положения действует часть вторая статьи 3 Закона № 2136-IX от 15 марта 2022 года «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Согласно этому документу, уведомить персонал необходимо не позднее момента введения новых условий.

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Также следует учесть, что при заполнении Табеля учета использования рабочего времени дополнительное рабочее время необходимо обязательно фиксировать, туда вносятся только фактически отработанные часы.

Если смена длится сутки с 8:00 утра 24 октября до 8:00 утра 25 октября, общее время работы составит не 24, а 25 часов. При таких условиях на 24 октября придется 16 часов работы, а на 25 октября — 9 часов вместо привычных восьми.

Исключением являются лишь те ситуации, когда на момент перевода часов приходится перерыв на отдых или питание. Ночные часы в документации традиционно обозначаются кодом "РН" (04).

Оплата труда за дополнительный час в связи с переходом на летнее время

Согласно статье 94 КЗоТ, заработная плата начисляется за фактически выполненную работу. Следовательно, увеличение продолжительности смены с 04:00 до 05:00 утра напрямую повлияет на размер зарплаты за октябрь.

Этот дополнительный час работодатель обязан оплатить, а также обязательно начислить за него доплату за работу в ночное время. Поскольку такие сотрудники в основном работают по суммированному учету рабочего времени, вопрос о сверхурочных часах обычно решается в конце всего учетного периода, за исключением случаев, когда такой период составляет один месяц.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине в ночь на воскресенье, 25 октября, состоится переход на зимнее время: в 04:00 стрелки часов переведут на один час назад, на 03:00. Благодаря этому продолжительность суток увеличится на час, и украинцы смогут поспать подольше. Однако не все могут чувствовать себя комфортно, поэтому врачи дали советы, как легче адаптироваться к изменениям.

Обычно смартфоны, смарт-часы и компьютеры на базе iOS или Android изменят время автоматически, если на них активирован сетевой часовой пояс. В то же время механические часы и большинство бытовой техники придется переводить вручную.