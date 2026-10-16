Правила оплаты дополнительного часа ночной смены в связи с переходом на зимнее время

Переход на летнее время: как отразить в табеле и оплатить лишний час
В ночь на 25 октября 2026 года украинцы, как обычно, переведут часы на зимнее время, что добавит один час к ночной рабочей смене. Работодатели обязаны зафиксировать это дополнительное время в табелях и произвести соответствующую оплату, включая ночные надбавки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения специалистов по кадровому учету и трудовому праву из Kadroland.
Как переход на зимнее время влияет на графики, табели учета рабочего времени и заработную плату
Для сотрудников со стандартным графиком, например с 9:00 до 18:00, смена времени проходит незаметно. Зато для предприятий с непрерывным циклом производства и специалистов, работающих в ночные смены, рабочее время в ночь с 24 на 25 октября автоматически продлится на 60 минут.
Кроме того, компаниям, чья деятельность зависит от продолжительности светового дня, может потребоваться корректировка графиков. Юридически это трактуется как изменение существенных условий труда.
Если в мирное время о таких нововведениях работников следует предупреждать заранее в соответствии с частью третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины, то во время военного положения действует часть вторая статьи 3 Закона № 2136-IX от 15 марта 2022 года «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Согласно этому документу, уведомить персонал необходимо не позднее момента введения новых условий.
Также следует учесть, что при заполнении Табеля учета использования рабочего времени дополнительное рабочее время необходимо обязательно фиксировать, туда вносятся только фактически отработанные часы.
Если смена длится сутки с 8:00 утра 24 октября до 8:00 утра 25 октября, общее время работы составит не 24, а 25 часов. При таких условиях на 24 октября придется 16 часов работы, а на 25 октября — 9 часов вместо привычных восьми.
Исключением являются лишь те ситуации, когда на момент перевода часов приходится перерыв на отдых или питание. Ночные часы в документации традиционно обозначаются кодом "РН" (04).
Оплата труда за дополнительный час в связи с переходом на летнее время
Согласно статье 94 КЗоТ, заработная плата начисляется за фактически выполненную работу. Следовательно, увеличение продолжительности смены с 04:00 до 05:00 утра напрямую повлияет на размер зарплаты за октябрь.
Этот дополнительный час работодатель обязан оплатить, а также обязательно начислить за него доплату за работу в ночное время. Поскольку такие сотрудники в основном работают по суммированному учету рабочего времени, вопрос о сверхурочных часах обычно решается в конце всего учетного периода, за исключением случаев, когда такой период составляет один месяц.
Новини.LIVE сообщали, что в Украине в ночь на воскресенье, 25 октября, состоится переход на зимнее время: в 04:00 стрелки часов переведут на один час назад, на 03:00. Благодаря этому продолжительность суток увеличится на час, и украинцы смогут поспать подольше. Однако не все могут чувствовать себя комфортно, поэтому врачи дали советы, как легче адаптироваться к изменениям.
Обычно смартфоны, смарт-часы и компьютеры на базе iOS или Android изменят время автоматически, если на них активирован сетевой часовой пояс. В то же время механические часы и большинство бытовой техники придется переводить вручную.