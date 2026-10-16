Правила оплати зайвої години нічної зміни через зимовий час

Оформлення документів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч на 25 жовтня 2026 року українці традиційно переведуть годинники на зимовий час, що додасть одну годину до нічної робочої зміни. Роботодавці зобов'язані зафіксувати цей додатковий час у табелях та здійснити відповідну оплату, включаючи нічні надбавки.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на пояснення від фахівців кадрового обліку та трудового права від Kadroland.

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Як переведення годинника впливає на графіки та табелювання та зарплату

Для співробітників зі стандартним графіком, наприклад з 9:00 до 18:00, зміна часу минає непомітно. Натомість для підприємств із безперервним циклом виробництва та фахівців, які виходять у нічні зміни, робочий час у ніч із 24 на 25 жовтня автоматично триватиме довше на 60 хвилин.

Крім того, компаніям, чия діяльність залежить від тривалості світлового дня, може знадобитися коригування графіків. Юридично це трактується як зміна істотних умов праці.

Якщо в мирний час про такі нововведення працівників слід попереджати заздалегідь згідно із частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю України, то під час воєнного стану діє частина друга статті 3 Закону № 2136-IX від 15 березня 2022 року "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". За цим документом, повідомити персонал потрібно не пізніше моменту запровадження нових умов.

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Також варто врахувати, що під час заповнення Табеля обліку використання робочого часу, додатковий час роботи треба обов'язково фіксувати, туди вносять лише фактично відпрацьовані години.

Якщо зміна триває добу з 8:00 ранку 24 жовтня до 8:00 ранку 25 жовтня, загальний час роботи становитиме не 24, а 25 годин. За таких умов на 24 жовтня припаде 16 годин роботи, а на 25 жовтня — 9 годин замість звичних вісьмох.

Винятком є лише ті ситуації, коли на момент переведення годинників припадає перерва на відпочинок чи харчування. Нічні години в документації традиційно позначають кодом "РН" (04).

Оплата праці за додаткову годину через переведення годинників

Згідно зі статтею 94 КЗпП, заробітна плата нараховується за фактично виконану роботу. Отже, збільшення тривалості зміни з 04:00 до 05:00 ранку безпосередньо вплине на розмір зарплати за жовтень.

Цю додаткову годину роботодавець зобов'язаний оплатити, а також обов'язково нарахувати за неї доплату за роботу в нічний час. Оскільки такі співробітники переважно працюють за підсумованим обліком робочого часу, питання надурочних годин зазвичай вирішується наприкінці всього облікового періоду, за винятком випадків, коли такий період становить один місяць.

Новини.LIVE інформували, що в Україні в ніч проти неділі, 25 жовтня, відбудеться перехід на зимовий час: о 04:00 стрілки годинників переведуть на одну годину назад, на 03:00. Завдяки цьому тривалість доби збільшиться на годину і українці можуть поспати довше. Однак не всі можуть почуватися комфортно, тож лікарі дали поради, як легше адаптуватися до змін.

Зазвичай смартфони, смартгодинники та комп'ютери на базі iOS чи Android змінять час автоматично, якщо на них активовано мережевий часовий пояс. Водночас механічні циферблати та більшість побутової техніки доведеться переводити вручну.