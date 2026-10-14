Коли смартфони не переходять на зимовий час автоматично

Перехожі. Фото: Новини.LIVE

Смартфони та інші ґаджети на базі Android та iOS, розумні годинники та комп'ютери змінять час на зимовий при переведенні годинника без втручання користувача, якщо активовано мережевий часовий пояс. Водночас побутова техніка та механічні циферблати вимагатимуть ручного налаштування.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як смартфони самі переводять годинник в жовтні

Більшість розумних пристроїв, серед яких фітнес-трекери, планшети, лептопи та смартфони на базі операційних систем iOS і Android, не вимагають втручання власника в ніч переходу на зимовий час.

Оновлення годинника відбувається непомітно, оскільки техніка підключена до інтернету або мобільної мережі та самостійно підтягує актуальні дані про поточний часовий пояс. Завдяки цьому процесу ранковий будильник має спрацювати чітко за новим графіком без додаткових дій з боку користувача.

Коли смартфони не можуть самі оновити час

Проте автоматична зміна показників безпосередньо залежить від внутрішніх параметрів самого девайса. Ґаджет збереже старий час, якщо користувач раніше встановив його вручну. Аби уникнути плутанини, фахівці радять заздалегідь відкрити розділ налаштувань дати й часу на комп'ютері чи телефоні. Там необхідно перевірити, чи активовані опції автоматичного визначення часу та часового поясу.

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У випадку, коли після переведення стрілок гаджет усе ще показує некоректні дані, слід переконатися, що автоматичний режим увімкнений, адже назви цих пунктів меню можуть відрізнятися залежно від моделі пристрою.

Якщо девайс не має доступу до мережі або функція автоматичного оновлення взагалі недоступна, показники доведеться змінити самостійно, після чого варто обов'язково перепровірити розклад усіх будильників та нагадувань.

На якій техніці потрібно буде вручну змінити час

Окремої уваги потребують прилади, які не отримують даних через мобільний зв'язок чи Wi-Fi. Переводити годинник власноруч доведеться на класичних настінних і наручних годинниках, а також на механізмах із маятником.

Аналогічна ситуація стосується аналогових циферблатів у старих автомобілях та побутової техніки. Найчастіше саме мікрохвильові печі, кухонні плити та духові шафи без смарт-функцій залишаться на літньому часі до моменту ручного втручання господаря.

Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці жовтня країна традиційно перейде на зимовий час. Переведення годинника припадає в 2026 році у ніч на неділю, 25 жовтня, стрілки годинників треба крутнути на одну годину назад — із 04:00 на 03:00. Цей маневр подарує додаткові шістдесят хвилин сну, тож відпочити на вихідних вдасться трохи довше.

Осіння зміна часу змінює й часові пояси відносно сусідів. Після того як о четвертій ранку стрілки відкотяться на годину назад, український час повністю синхронізується з годинниками в Молдові, Румунії, Болгарії та Греції. Водночас із Туреччиною з'явиться різниця в одну годину, про що варто пам'ятати мандрівникам та тим, хто має справи за кордоном.

Звичка переводити стрілки саме вихідного дня, у ніч із суботи на неділю, з'явилася не випадково. Така зміна часу підлаштована передусім під безпеку та логістику.