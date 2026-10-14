Когда смартфоны не переходят на зимнее время автоматически

Прохожие. Фото: Новини.LIVE

Смартфоны и другие гаджеты на базе Android и iOS, умные часы и компьютеры перейдут на зимнее время при переходе на зимнее время без участия пользователя, если активирован сетевой часовой пояс. В то же время бытовая техника и механические часы потребуют ручной настройки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как смартфоны самостоятельно переводят часы в октябре

Большинство умных устройств, среди которых фитнес-трекеры, планшеты, ноутбуки и смартфоны на базе операционных систем iOS и Android, не требуют вмешательства владельца в ночь перехода на зимнее время.

Обновление времени происходит незаметно, поскольку устройства подключены к интернету или мобильной сети и самостоятельно получают актуальные данные о текущем часовом поясе. Благодаря этому процессу утренний будильник должен сработать точно по новому графику без дополнительных действий со стороны пользователя.

Когда смартфоны не могут самостоятельно обновить время

Однако автоматическое изменение показателей напрямую зависит от внутренних настроек самого устройства. Гаджет сохранит старое время, если пользователь ранее установил его вручную. Чтобы избежать путаницы, специалисты советуют заранее открыть раздел настроек даты и времени на компьютере или телефоне. Там необходимо проверить, активированы ли опции автоматического определения времени и часового пояса.

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В случае, если после перевода стрелок гаджет по-прежнему показывает некорректные данные, следует убедиться, что автоматический режим включен, ведь названия этих пунктов меню могут отличаться в зависимости от модели устройства.

Если у устройства нет доступа к сети или функция автоматического обновления вообще недоступна, показатели придётся изменить самостоятельно, после чего обязательно перепроверьте расписание всех будильников и напоминаний.

На каких устройствах нужно будет вручную изменить время

Особого внимания требуют приборы, которые не получают данные через мобильную связь или Wi-Fi. Переводить часы самостоятельно придется на классических настенных и наручных часах, а также на механизмах с маятником.

Аналогичная ситуация касается аналоговых циферблатов в старых автомобилях и бытовой технике. Чаще всего именно микроволновые печи, кухонные плиты и духовые шкафы без смарт-функций останутся на летнем времени до момента ручного вмешательства хозяина.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября страна традиционно перейдет на зимнее время. Перевод часов в 2026 году придется на ночь на воскресенье, 25 октября, стрелки часов нужно повернуть на один час назад — с 04:00 на 03:00. Этот маневр подарит дополнительные шестьдесят минут сна, так что отдохнуть на выходных удастся чуть дольше.

Осенний переход на зимнее время изменяет и часовые пояса по отношению к соседям. После того как в четыре утра стрелки откатаются на час назад, украинское время полностью синхронизируется с часами в Молдове, Румынии, Болгарии и Греции. В то же время с Турцией появится разница в один час, о чем стоит помнить путешественникам и тем, у кого есть дела за рубежом.

Привычка переводить стрелки именно в выходной день, в ночь с субботы на воскресенье, появилась не случайно. Такое изменение времени ориентировано прежде всего на безопасность и логистику.