Люди на вулицях Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч проти неділі, 25 жовтня 2026 року, Україна перейде на зимовий час. О 04:00 годинники потрібно перевести на годину назад — на 03:00. Через це світанок і захід сонця за годинником відбуватимуться приблизно на годину раніше. Водночас тривалість світлового дня не зміниться на цілу годину, а відрізнятиметься залежно від міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Timeanddate.

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Мапа дня і ночі 25 жовтня о 6:30 за українським часом. Скриншот: timeanddate.com

Коли зійде сонце після переходу на зимовий час

У Києві 25 жовтня сонце зійде о 06:36, а зайде о 16:46. У Львові світанок настане о 07:01, а захід сонця — о 17:13. У Дніпрі сонце зійде о 06:14 і зайде о 16:32. В Одесі світанок очікується о 06:28, а захід сонця — о 16:53. У Харкові сонце зійде о 06:12, а зайде о 16:24.

Серед наведених міст найпізніше сонце зійде й зайде у Львові, а найраніше — у Харкові. Різниця становитиме близько 49 хвилин. Це пов'язано з географічним розташуванням міст.

Як зміниться тривалість світлового дня

Переведення годинників на годину назад не означає, що день стає коротшим одразу на 60 хвилин. Змінюється відлік часу, тоді як тривалість перебування Сонця над горизонтом поступово скорочується через сезонні зміни.

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Наприклад, у Києві 24 жовтня світловий день триватиме приблизно 10 годин 14 хвилин, а 25 жовтня — близько 10 годин 10 хвилин. Різниця становить лише кілька хвилин.

На практиці після переходу на зимовий час ранкове світло з'являтиметься раніше за годинником, проте й вечірні сутінки настануть раніше. У наступні тижні світловий день продовжить поступово скорочуватися.

Що ще варто знати про переведення годинників

Раніше Новини.LIVE пояснювали, що смартфони на Android та iOS, розумні годинники й комп'ютери зазвичай змінюють час автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне визначення часу та часового поясу. На механічних годинниках і частині побутової техніки час доведеться налаштувати вручну.

Також Новини.LIVE розповідали про оплату роботи під час переходу на зимовий час. Додаткову годину нічної зміни потрібно відобразити в табелі обліку робочого часу та оплатити відповідно до правил трудового законодавства, з урахуванням належних доплат за роботу в нічний час.