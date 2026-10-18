Люди йдуть містом восени під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Відмова від сезонного переведення годинників може впливати на здоров’я. Науковці порівняли наслідки постійного стандартного й літнього часу. На їхню думку, стандартний час краще узгоджується з природними біологічними ритмами людини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ScienceAlert.

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Чому стандартний час може бути кращим для здоров’я

Психіатр Реймонд Лам з Університету Британської Колумбії та його колеги проаналізували можливий вплив постійного стандартного й літнього часу на здоров’я. Вони розглянули дослідження циркадних ритмів, сну, настрою, навчання та економічних показників, а також досвід країн, які вже відмовилися від сезонного переведення годинників.

Однією з головних переваг стандартного часу дослідники називають ранкове природне світло. Воно допомагає синхронізувати циркадні ритми — внутрішній біологічний годинник, який регулює сон, бадьорість та інші щоденні процеси в організмі.

За постійного літнього часу взимку сонце сходило б пізніше. Наприклад, у Торонто на початку січня за стандартного часу схід сонця припадав би приблизно на 7:51, тоді як за постійного літнього часу — близько 8:51.

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Для людей, які рано вирушають на роботу чи навчання, це означало б довший період без природного ранкового світла. Дослідник сну й циркадних ритмів Ральф Містлбергер пояснює, що це може зміщувати внутрішній біологічний годинник на пізніший час.

Як пізній схід сонця впливає на сон

Якщо біологічні ритми не збігаються із соціальним графіком, людина може бути змушена прокидатися раніше, ніж цього потребує її організм. У результаті виникає ризик накопичення дефіциту сну.

Такий розрив між внутрішнім біологічним годинником і повсякденним розпорядком називають соціальним джетлагом. Його, як і хронічне недосипання, пов’язують із негативними наслідками для фізичного та психічного здоров’я.

Особливо чутливими до пізнього ранкового світла можуть бути підлітки та молоді люди. У цьому віці біологічні ритми природно зміщуються на пізніший час, тому ранній початок навчання може ще сильніше суперечити їхньому природному режиму сну.

Дослідники також звернули увагу на сезонний афективний розлад, який найчастіше проявляється взимку. Одне з пояснень цього стану пов’язують із нестачею ранкового світла та зміщенням циркадних ритмів.

Які переваги має постійний літній час

Водночас постійний літній час має і свої переваги. Світліші вечори дають людям більше можливостей для прогулянок, фізичної активності та спілкування після роботи чи навчання.

Попри це, з погляду впливу на біологічний годинник команда дослідників рекомендує в разі відмови від сезонного переведення годинників залишити постійний стандартний час. Він краще узгоджується з природною зміною освітленості протягом доби.

Якщо ж обрати постійний літній час, науковці радять компенсувати темні ранки іншими заходами. Серед можливих рішень — пізніший початок навчання й роботи, якісніше освітлення в приміщеннях, а також спостереження за змінами у сні, проявами зимової депресії, кількістю прогулів і дорожнім травматизмом.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 25 жовтня 2026 року Україна перейде на зимовий час: о 04:00 годинники потрібно перевести на годину назад. Після цього світанки та заходи сонця за годинником відбуватимуться приблизно на годину раніше, однак тривалість світлового дня не скоротиться одразу на 60 хвилин.

Новини.LIVE також писали, що через зміну часового режиму деякі люди можуть відчувати втому, сонливість, дратівливість і труднощі із засинанням або пробудженням. Щоб полегшити адаптацію, фахівці радять заздалегідь поступово змінювати графік сну, дотримуватися режиму відпочинку та більше бувати на природному світлі.