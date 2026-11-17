Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполняющим обязанности Генерального прокурора Антоном Ковальским. Они подвели итоги работы Офиса Генерального прокурора за последние два месяца. Особое внимание уделили уголовным делам, связанным с деятельностью преступной группировки.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский о встрече с Антоном Ковальским. Скриншот: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский обсудил с Ковальским дела "Химпрома"

Во время встречи президент подчеркнул, что все причастные к преступной деятельности группировки должны ответить перед законом.

"Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры. Неизбежность наказания — это принцип, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность "Химпрома" и лиц, связанных с этой структурой", — подчеркнул президент.

Что известно о группировке "Химпром"

По данным BBC News Украина, группировка "Химпром" возникла не позднее 2012 года в российском Башкортостане. Её основателем называют Егора Буркина.

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Правоохранители связывают эту структуру с производством и продажей синтетических наркотиков в нескольких странах, в частности в Украине.

В материалах НАБУ и САП по делу "Карфаген" также говорится о возможном прикрытии незаконного бизнеса со стороны отдельных украинских правоохранителей. По версии следствия, чиновники могли получать взятки за невмешательство в деятельность преступных структур и препятствование расследованию.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Офис Генерального прокурора начал служебное расследование в связи с новыми обстоятельствами по делу "Карфаген". Проверку начали после появления публикаций о вероятной помощи должностных лиц в возвращении имущества, изъятого в ходе расследований деятельности незаконных колл-центров и сети U420.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский ранее поднимал вопрос о борьбе с "Химпромом" во время контактов с США. По его словам, Украина располагает информацией о возможном распространении деятельности фигуранта дела на Польшу и попытках выйти на рынок синтетических наркотиков в Германии.