Поставить справедливую и жесткую точку: Зеленский о деле Химпрома
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполняющим обязанности Генерального прокурора Антоном Ковальским. Они подвели итоги работы Офиса Генерального прокурора за последние два месяца. Особое внимание уделили уголовным делам, связанным с деятельностью преступной группировки.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Зеленский обсудил с Ковальским дела "Химпрома"
Во время встречи президент подчеркнул, что все причастные к преступной деятельности группировки должны ответить перед законом.
"Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры. Неизбежность наказания — это принцип, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность "Химпрома" и лиц, связанных с этой структурой", — подчеркнул президент.
Что известно о группировке "Химпром"
По данным BBC News Украина, группировка "Химпром" возникла не позднее 2012 года в российском Башкортостане. Её основателем называют Егора Буркина.
Правоохранители связывают эту структуру с производством и продажей синтетических наркотиков в нескольких странах, в частности в Украине.
В материалах НАБУ и САП по делу "Карфаген" также говорится о возможном прикрытии незаконного бизнеса со стороны отдельных украинских правоохранителей. По версии следствия, чиновники могли получать взятки за невмешательство в деятельность преступных структур и препятствование расследованию.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Офис Генерального прокурора начал служебное расследование в связи с новыми обстоятельствами по делу "Карфаген". Проверку начали после появления публикаций о вероятной помощи должностных лиц в возвращении имущества, изъятого в ходе расследований деятельности незаконных колл-центров и сети U420.
Также Новини.LIVE писали, что Зеленский ранее поднимал вопрос о борьбе с "Химпромом" во время контактов с США. По его словам, Украина располагает информацией о возможном распространении деятельности фигуранта дела на Польшу и попытках выйти на рынок синтетических наркотиков в Германии.