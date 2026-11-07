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Главная Новости дня Зеленский утвердил законопроект о возобновлении декларирования для СБУ

Зеленский утвердил законопроект о возобновлении декларирования для СБУ

Ua ru
7 ноября 2026 16:36
Зеленский утвердил законопроект о возобновлении декларирования для всех сотрудников СБУ
Срочная новость

Наибольшее количество поражений российским оккупантам наносит именно «Альфа». И на самом деле очень хотелось бы видеть только такие результаты и от всех остальных подразделений Службы безопасности.

К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ – откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. И уже были из-за этого увольнения в Службе безопасности Украины, и будут еще другие кадровые решения. Важно, чтобы расследование установило всю правду по этой ситуации, чтобы заказчики преступлений, заказчики насилия против людей были все наказаны. Знаю, что для этого нужна поддержка партнеров – в отношении так называемого «Химпрома» – и с Америкой об этом уже говорили на соответствующем уровне. Нужен результат. Есть информация, что именно этот преступник уже начал свои операции в Польше. А также есть информация, что он пытается проникнуть с синтетическими наркотиками в Германию. Мы передадим всю имеющуюся у нас информацию нашим партнерам.

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Сегодня же я утвердил законопроект о возобновлении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверок и привлечения к ответственности. Так же, как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных. Я прошу парламентариев принять этот закон безотлагательно.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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